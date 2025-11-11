روما : شدّد رئيس ومالك نابولي حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، أوريليو دي لاورنتيس، على ثقته بالمدرب أنتونيو كونتي بعد الخسارة أمام بولونيا الأحد التي تسببت بفقدان الفريق الصدارة.

وقال دي لاورنتيس في بيان نشر مساء الاثنين "أنا فخور بوجود رجل حقيقي مثل أنتونيو كونتي إلى جانبي، وإلى جانب نابولي واللاعبين، رجل قادر على أن يكرّس كل ثانية من حياته من أجل مهنته، وبسخاء كبير".

وأضاف "إنها الضمانة الأهم التي يمكن تقديمها اليوم لناد ولاعبيه وجماهيره المتطلبة مثل جماهير نابولي"، مؤكدا بذلك دعمه لكونتي بعد يوم حافل بالشائعات حول احتمال رحيل المدرب الإيطالي الذي يتولى مهمته منذ تموز/يوليو 2024.

وبدا كونتي محبطا جدا من أداء فريقه الذي خسر بثنائية نظيفة وتراجع إلى المركز الرابع بفارق نقطتين خلف إنتر ميلان.

قال مدرب منتخب إيطاليا السابق "يجب أن نفعل شيئا، لأنني لا أريد أن أرافق ميتا"، معتبرا نفسه "المسؤول الأول" عن الوضع الحالي".

وسبق أن وجّه كونتي انتقادات علنية لفريقه الذي تعزّزت صفوفه بالبلجيكي كيفن دي بروين الغائب بداعي الإصابة حتى كانون الثاني/يناير المقبل على الأقل، مشيرا إلى أن اللاعبين لم يعودوا يمتلكون "الروح الذهنية" التي ميزت الموسم الماضي.

وتلقى الفريق الجنوبي خمس خسارات في مختلف المسابقات منذ آب/أغسطس الماضي، وهو العدد عينه الذي مُني به طوال الموسم الماضي الذي أنهاه بطلا لإيطاليا للمرة الرابعة في تاريخه.