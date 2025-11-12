لوس انجليس (الولايات المتحدة) : أقال نادي دالاس مافريكس مديره العام ورئيس عمليات كرة السلة نيكو هاريسون عراب صفقة انتقال السلوفيني لوكا دونتشيتش إلى لوس أنجليس ليكرز مطلع العام الحالي في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (أن بي ايه).

وأعلن مالك النادي باتريك دومونت عن هذه الخطوة الثلاثاء بعد البداية السيئة لمافريكس الذي اكتفى بثلاثة انتصارات فقط ومُني بـ 8 هزائم، ملبيا رغبة الجماهير التي هتفت مرارا "اطردوا نيكو" في كل مباراة على أرضه.

وساهم النجم دونتشيتش المعشوق السابق لجماهير دالاس، في إنعاش ليكرز حيث نجح في تدوين اسمه في سجلات الدوري بعدما بات، إلى جانب الاسطورة ويلت تشامبرلين، الوحيد الذي سجل 40 نقطة على الأقل في المباريات الثلاث الاولى من الموسم.

في المقابل، عانى مافريكس من غياب كايري إرفينغ بسبب إصابة في الركبة، على الرغم من انتقال أنتوني ديفيس إلى صفوفه في صفقة التبادل، وضمه النجم الصاعد كوبر فلاغ في درافت العام الحالي.

قال دومونت تعقيبا على اقالة هاريسون (52 عاما) "يعكس هذا القرار التزامنا المستمر ببناء فريق قادر على المنافسة على البطولات، فريق يقدم خدماته للاعبينا وشركائنا، والأهم من ذلك، لجماهيرنا".

وسارع مافريكس إلى تعيين نائب رئيس شؤون اللاعبين مايكل فينلي، ومساعد المدير العام مات ريكاردي، مديرين عامين مؤقتين للإشراف على عمليات كرة السلة.

وخلال حقبة هاريسون الذي تولى مسؤولياته في حزيران/يونيو 2021، خسر مافريكس أمام بوسطن سلتيكس في نهائي الدوري عام 2024، كما خسر نهائي المنطقة الغربية أمام غولدن ستايت ووريرز عام 2022.

وأصدر دومونت رسالة إلى جماهير مافريكس يشرح فيها قراره ويطلب دعمهم المستمر، جاء فيها "لا أحد من أعضاء فريق مافريكس سعيد ببداية ما كنا نعتقد جميعا أنه سيكون موسما واعدا".

وأضاف "أنتم تتطلعون إلى مافريكس بتفاؤل، وأنا أشارككم هذه التوقعات. عندما لا ترقى النتائج إلى مستوى التوقعات، تقع على عاتقي مسؤولية التصرف".

وأشار دومونت البالغ 51 عاما إلى علمه أن لاعبي الفريق "ملتزمون بشدة بثقافة الفوز".

وتابع "كان هذا القرار حاسما في دفع فريقنا نحو مسار إيجابي".