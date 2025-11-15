تبليسي : بات المنتخب الإسباني على بُعد خطوة من حسم تأهله المباشر إلى نهائيات كأس العالم 2026 في كرة القدم بعدما حقق فوزه الخامس تواليا على حساب مضيفه الجورجي 4 0 السبت، ضمن المجموعة الخامسة من التصفيات الأوروبية.

وتناوب على تسجيل رباعية إسبانيا كل من ميكيل أويارسابال هدفين (11 من ركلة جزاء و63) ومارتن سوبيمندي (22) وفيران توريس (35).

وواصل بطل أوروبا العلامة الكاملة بعدما رفع رصيده في المركز الاول إلى 15 نقطة من 5 مباريات، متقدما بفارق 3 نقاط عن تركيا الثانية الفائزة على ضيفتها بلغاريا بهدفي هاكان تشالهانأوغلو (18 من ركلة جزاء) وأتاناس شيرنيف (83 خطأ في مرمى فريقه).

ونظرا إلى الفارق الشاسع في الأهداف (+19 مقابل +5)، فإنّ المنتخب التركي سيحتاج إلى أعجوبة في مباراته أمام إسبانيا الثلاثاء في إشبيلية من أجل تجاوزه إلى المركز الاول وبالتالي خطف البطاقة المباشرة إلى النهائيات.

وعمليا، يحتاج المنتخب التركي للفوز بفارق سبعة أهداف او أكثر لقلب المعادلة.

وجاء فوز المنتخب الإسباني رغم الجدل الذي أثاره غياب نجمه لامين جمال بعدما عبّر الإتحاد الإسباني لكرة القدم عن امتعاضه للتأخر في إبلاغه بانسحاب مهاجم برشلونة على خلفية خضوعه لعملية جراحية بالترددات الراديوية لعلاج أوجاع في العانة، وفق ما كشف بيان الاتحاد.

كما افتقد منتخب "لا روخا" الذي يدربه لويس دي لا فوينتي إلى العديد من كوادره الاساسية، فإلى جانب جمال غاب كل من رودري، بيدري، نيكو وليامس، داني كارفاخال ودين هاوسن.

في المقابل، تلقت جورجيا باشراف المدرب الفرنسي ويلي سانيول، خسارتها الرابعة لتقبع في المركز الثالث برصيد 3 نقاط عقب تبخر حلمها في التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها بعدما كانت فاجأت عشاق الكرة المستديرة بأداء مذهل في كأس أوروبا 2024.

وبادر المنتخب الإسباني سريعا نحو الهجوم، لينال ركلة جزاء إثر العودة الى حكم الفيديو المساعد (في أيه آر) على خلفية لمسة يد، فانبرى اويارسابال للركلة بنجاح (11).

وكاد الضيوف أن يضاعفوا النتيجة بعد سبع دقائق فقط عندما حرم القائم أليكس بايينا من تسجيل هدف رائع إثر تسديدة من زاوية صعبة (18).

وما لبث ان سجّل "لا روخا" الهدف الثاني عندما وضع فابيان رويس، سوبيمندي وجها لوجه مع الحارس جيورجي مامارداشفيلي، فلم يتردد الأخير لإسكان كرته في أعلى الشباك (22).

وتابع رجال دي لا فوينتي تفوقهم التام عندما توغل اويارسابال على الجهة اليسرى داخل المنطقة وعكس كرته على طول المرمى إلى توريس الذي تابعها بسهولة (34).

وحال الحارس مامارداشفيلي من دون تسجيل اويارسابال هدفه الشخصي الثاني عندما تصدى لتسديدته ببراعة قبل لحظات من نهاية الشوط الاول (45+2).

وواصل المنتخب الإسباني عرضه الهجومي الكبير بعد ان مرر توريس كرة متقنة نحو القائم البعيد ليتابعها أويارسابال بكرة رأسية مسجلا هدفه الثاني والرابع لفريقه (63).

واغتنم دي لا فوينتي الفرصة لإجراء العديد من التبديلات، حيث حافظ المنتخب الإسباني على هيمنته المطلقة وتجاوز استحواذه على الكرة نسبة 60 في المئة.