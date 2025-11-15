لوس انجليس (الولايات المتحدة) : أقال نيو أورليانز بيليكانز مدربه الشاب ويلي غرين بعد بداية سيئة تلقى خلالها 10 هزائم مقابل فوزين فقط في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (أن بي ايه)، وفقا لما أعلن السبت نائب الرئيس التنفيذي للنادي جو دومارز.

قال دومارز (62 عاما) الذي أحرز لقب الدوري مرتين كلاعب وانضم إلى بيليكانز في نيسان/أبريل، في تعليقات نشرت على الموقع الإلكتروني للنادي "كنت أنتظر أن ينافس الفريق بقوة كل ليلة".

وأضاف "إذا بدأنا نخسر بالطريقة ذاتها مرارا وتكرارا، فهذا لا يعني أننا نتطور".

وتابع "قبل أن تتمكن من تحقيق أي إنجاز في الدوري، عليك أن تُرسخ ذلك بداية كفريق. كان هذا التقدير (الذي أدى إلى التغيير) أكثر من الهوية، أكثر من الهجوم أو الدفاع، أو سجل الفوز والهزائم".

وسيتولى المساعد جيمس بوريغو منصب المدرب الموقت، علما أن ابن الـ 48 عاما سبق له الاشراف على تدريب شارلوت هورنتس، كما كان مرشحا لشغل منصب المدرب الرئيس في ليكرز وكليفلاند كافالييرز في عام 2024.

وتوقع دومرز أن يبقى بوريغو في منصبه بدلا من غرين (44 عاما) حتى نهاية الموسم.

واستهل بيليكانز الذي اضطر للتعامل مع غياب العديد من كوادره الاساسية بسبب الاصابات، الموسم الجديد بأسوأ طريقة ممكنة اذ تلقى ست هزائم تواليا.

وخاض زيون وليامسون خمس مباريات فقط بسبب إصابة في أوتار ركبته، وهي مشكلة أعاقت مسيرته خلال أربعة مواسم تواليا، فيما غاب جوردان بول عن الملاعب بسبب شد في العضلة الخلفية، ولا يزال ديجونتي موراي يتعافى من تمزق في وتر أخيل تعرض له في كانون الثاني/يناير الماضي.

كما خسر بيليكانز ثلاث من مبارياته الست الاولى بفارق 30 نقطة على الأقل، وتلقت سلته 120 نقطة على الاقل في 5 مباريات تواليا مع بداية الموسم.