باريس : أنهى الإسباني كارلوس ألكاراس العام في صدارة التصنيف العالمي لكرة المضرب الصادر الإثنين، متقدما على الإيطالي يانيك سينر رغم خسارته أمامه في نهائي بطولة "ايه بي تي" الختامية في تورينو الاحد.

وكان الإسباني البالغ 22 عاما ضمن احتلال المركز الأول في التصنيف العالمي بغض النظر عن نتيجة المباراة النهائية، وذلك للمرة الثانية في مسيرته بعد عام 2022.

وفاز ألكاراس هذا العام بلقبي رولان غاروس الفرنسية وفلاشينغ ميدوز الأميركية على حساب سينر، ليرد الإيطالي التحية للإسباني بتغلبه عليه في ويمبلدون البريطانية، بعدما كان أحرز ابن الـ 24 عاما في بداية العام لقب أستراليا بفوزه على الألماني ألكسندر زفيريف.

وأزاح ألكاراس منافسه سينر عن قمة الترتيب متقدما عليه بفارق 550 نقطة، علما أن الأخير أُوقف لمدة 3 أشهر هذا العام على خلفية اختبار إيجابي لمادة محظورة.

ويحتل زفيريف المركز الثالث بعيدا جدا عن ثنائي المقدمة (5160 نقطة).

وأنهى الصربي نوفاك ديوكوفيتش العام في المركز الرابع بعدما أحرز قبل أسبوعين لقب دورة اثينا، رافعا غلته في مسيرته إلى 101 لقبا.

وكان ديوكوفيتش (38 عاما) هيمن على صدارة التصنيف خلال 8 سنوات بين عامي 2011 و2023.

وارتقى الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم ثلاثة مراكز ليصبح خامسا بعد بلوغه نصف نهائي بطولة "ايه تي بي" الختامية، وهو أفضل ترتيب له في سن الـ 25 عاما.

تصنيف العشرة الأوائل:

1. كارلوس ألكاراس (إسبانيا) 12050 نقطة

2. يانيك سينر (إيطاليا) 11500

3. ألكسندر زفيريف (ألمانيا) 5160

4. نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) 4830

5. فيليكس أوجيه ألياسيم (كندا) 4245 (+3)

6. تايلور فريتس (الولايات المتحدة) 4135

7. أليكس دي مينور (أستراليا) 4135

8. لورنتسو موزيتي (إيطاليا) 4040 (+1)

9. بن شيلتون (الولايات المتحدة) 3970 ( 4)