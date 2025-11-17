تورينو (إيطاليا) : أجرى الإيطالي يانيك سينر حصيلة لموسمه الذي اختتمه الأحد بتتويج جديد في بطولة ايه تي بي الختامية في تورينو، مؤكداً أنه أصبح "لاعبا أفضل مما كان عليه في 2024".

وقال المصنف الثاني عالميا في مؤتمر صحافي عقب فوزه على غريمه الكبير الإسباني كارلوس ألكاراس 7 6 (7 4)، 7 5 "لا أريد مقارنة المواسم، لكن هذا الموسم مذهل. الموسم السابق كان مذهلا أيضا، لكن هذا العام بلغت نهائي البطولات الأربع الكبرى، وفزت هنا، ولدي سلسلة انتصارات لإنهاء العام".

أضاف ابن الرابعة والعشرين "أشعر أنني لاعب أفضل مما كنت عليه في 2024، وهذا هو الأهم بالنسبة لي، لأنه جزء من عملية التطور".

وتابع الإيطالي الذي أحرز الأحد لقبه الـ24 في مسيرته، والسادس هذا العام "أقول دائماً إنه يجب الاستمرار في العمل لتصبح لاعباً أفضل، وستأتي النتائج، وهذا ما حدث هذا العام".

وأردف "بالطبع، خسرت بعض المباريات، لكنني دائما حاولت أن أستخلص الإيجابيات لأتطور كلاعب، لذلك أنا سعيد جدا بموسمي".

واختتم سينر موسمه بنتيجة 58 فوزا مقابل ست هزائم ولن يشارك في كأس ديفيس التي تنطلق الثلاثاء، خلافا للإسباني والألماني ألكسندر زفيريف (الثالث عالميا).

وشهد موسمه أيضا إيقافه لمدة ثلاثة أشهر بسبب نتائج إيجابية لفحص منشطات.

وحقق الأحد انتصاره الـ31 على الملاعب الصلبة المغلقة، وهي الأرضية المفضلة لديه، والعاشر تواليا في البطولة الختامية دون خسارة أي مجموعة.

وتحدث سينر أيضا عن التغييرات التي أدخلها على أسلوب لعبه بعد خسارته نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة أمام ألكاراس "في الإرسال ومن الخط الخلفي، أعتقد أنني أصبحت أكثر غموضا، وهذا يعمل بشكل جيد، على الأقل بشكل أفضل، لكنني أعتقد أنني لا زلت أستطيع التحسن".