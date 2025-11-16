إيلاف من الرياض: علمت "إيلاف" من مصادرها أن شائعات وفاة اللاعب السعودي فهد المولد لاعب نادي الشباب والمنتخب السعودي غير صحيحة، وقد انتشرت شائعة رحيله خلال الساعات الماضية، ولكنها لا تمت للحقيقة بأي صلة.

وكان فهد المولد قد دخل في غيبوبة استمرت منذ شهر سبتمبر (أيلول) 2024، بعد سقوطه شرفة مكان اقامته في هذا الوقت في دبي، وتم نقله بعد ذلك بطائرة مجهزة إلى السعودية لتلقي الرعاية الطبية، ومنذ هذا الوقت وهو في غيبوبة، الأمر الذي دفع البعض لإطلاق شائعات حول وفاته أكثر من مرة عبر منصات التواصل الاجتماعي سعياً وراء تفاعل، إلا أن هذا السلوك أثار غضباً كبيراً وخاصة من الأهل والمحبين للاعب السعودي، ومن جماهير كرة القدم في كل مكان.

وعلى مدار الأشهر الماضية، واصل الفريق الطبي المختص متابعة الحالة الصحية لفهد المولد بدقة واهتمام بالغ ورغم أن مراحل التعافي تسير ببطء، إلا أن هناك بصيص أمل يرافق كل تقرير طبي يصدر عن حالته.

لا تزال الأخبار المتعلقة بحالة المولد تُتابع عن كثب من قبل الجماهير والوسط الرياضي، الذين يأملون في سماع خبراً إيجابياً قد يُشير إلى تحسن حالته الصحية، ووسط هذه الآمال تنطلق الشائعات غير الصحيحة حول وفاته.

ويتلقى المولد دعماً معنوياً كبيراً من عائلته، ورفاقه في نادي الشباب والمنتخب السعودي، والجماهير التي تحرص على إرسال رسائل التضامن والدعاء له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل يومي.