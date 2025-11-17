طوكيو : لا يزال بإمكان المدافع تاكيهيرو تومياسو الانضمام إلى تشكيلة منتخب اليابان في كأس العالم لكرة القدم، رغم عدم انضمامه إلى أي فريق منذ مغادرته أرسنال الإنكليزي في تموز/يوليو الماضي، بحسب ما قال المدرب هاجيمي مورياسو الإثنين.

ولم يشارك تومياسو كثيرا خلال العامين الماضيين بسبب الإصابات، وقد اتفق مع النادي اللندني على فسخ عقده قبل عام من نهايته، من أجل التركيز على إعادة التأهيل.

ولا يزال ابن السابعة والعشرين لاعبا حرا، قبل أكثر من ستة أشهر على انطلاق كأس العالم، لكن مورياسو يأمل في أن يكون ضمن تشكيلة اليابان في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال مورياسو قبل المباراة الودية أمام بوليفيا في طوكيو الثلاثاء "لأجيب ببساطة، أعتقد أنه يستطيع المشاركة".

وأضاف "إذا كان في حالة جيدة، سيكون مرشحا لمساعدة اليابان في التحدي من أجل الفوز بكأس العالم في أميركا الشمالية".

وكان تومياسو قد انضم إلى أرسنال قادما من بولونيا الإيطالي في آب/أغسطس 2021، وخاض 84 مباراة في جميع المسابقات خلال فترة وجوده في شمال لندن.

لكن مشاركته مع النادي اقتصرت على مباراة واحدة فقط في موسم 2024 2025 بسبب الإصابات، وهو يعمل حاليا على استعادة لياقته الكاملة.

ويمتلك تومياسو 42 مباراة دولية مع منتخب اليابان، وشارك في كأس العالم 2022 في قطر، لكنه لم يظهر مع "الساموراي الأزرق" منذ حزيران/يونيو من العام الماضي.

وقال مورياسو "نحن على تواصل دائم لمتابعة تعافيه".