لاس فيغاس (الولايات المتحدة) : حقق سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس متصدر الترتيب أسرع توقيت على الإطلاق في فترتي التجارب الحرة الخميس، لسباق جائزة لاس فيغاس الكبرى في الجولة الثانية والعشرين بطولة العالم للفورمولا واحد.

وحقق نوريس توقيته الأفضل في الفترة الثانية بـ 1:33.602 دقيقة متقدما بفارق 0.029 ثانية عن سائق مرسيدس الإيطالي إندريا كيمي أنتونيلي، قبل أن يتم اشهار الاعلام الحمراء للمرة الاولى قبل 6 دقائق من النهاية بسبب وجود خلل في غطاء فتحة الصرف الصحي.

ومع عودة السيارات إلى الحلبة، عاند الحظ سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو صاحب أسرع توقيت في الفترة الاولى (1:34.802 دقيقة) اثر تعرضه لمشكلة في علبة التروس، قبل أن ترفع ادارة السباق الاعلام الحمراء للمرة الثانية إيذانا بانهاء التجارب بسبب تجدد مشكلة فتحة الصرف الصحي.

في عام 2023، ومع عودة الفورمولا واحد إلى لاس فيغاس، تعرضت سيارة فيراري التي كان يجلس خلف مقودها سائق وليامس الحالي الإسباني كارلوس ساينس لأضرار بالغة بعد اصطدامها بغطاء فتحة الصرف الصحي بسبب خلل اصابها.

ويتقدم نوريس، ابن الـ 26 عاما، بفارق 24 نقطة عن زميله الأسترالي أوسكار بياستري في صدارة ترتيب السائقين قبل سباق الاحد في شوارع لاس فيغاس.

قال نوريس صاحب سادس أسرع توقيت في الفترة الاولى "لم نتمكن من تحقيق الكثير في الفترة الثانية للتجارب الحرة نظرا للانقطاع، لكننا حصلنا على شعور أفضل قليلا مما كان عليه في التجارب الحرة الأولى".

وأضاف "حققنا تقدما جيدا، ونملك احاسيس جيدة بشكل عام. سنبني على بعض الإيجابيات، وهناك بعض الجوانب التي سنحاول تطويرها غدا".

ولم يستخدم العديد من السائقين الإطارات الناعمة، منهم بياستري، الذي حلّ في المركز الرابع عشر متأخرا بفارق 0.891 ثانية عن منافسه على اللقب نوريس.

وغاب الأسترالي الذي كان يحكم قبضته على صدارة الترتيب بفارق 34 عن زميله بعد فوزه بجائزة هولندا الكبرى في آب/أغسطس، عن منصات التتويج في الجولات الخمسة الماضية، ليتراجع للمركز الثاني.