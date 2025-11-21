باريس : واصل مرسيليا استفاقته وحقق فوزه الثالث تواليا في الدوري الفرنسي لكرة القدم، على مضيفه نيس 5 1 الجمعة في افتتاح المرحلة الثالثة عشرة، ليصعد إلى الصدارة موقتا.

سجل الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ هدف السبق (11) والإنكليزي مايسون غرينوود (33 و53) والأميركي تيموثي وياه (58) والبرازيلي إيغور بايشاو (74) أهداف مرسيليا، ومحمد علي شو (63) هدف نيس الوحيد.

في آخر 6 مباريات قبل مواجهته على ملعب أليانز ريفييرا، خسر مرسيليا ثلاث مرات في مختلف المسابقات، من بينها خسارتين في دوري أبطال أوروبا، لكنه في المقابل لم يخسر في الدوري، مهدرا نقطتين فقط.

ورفع مرسيليا بفوزه الثالث تواليا محليا، رصيده إلى 28 نقطة في الصدارة موقتا قبل مواجهة باريس سان جرمان حامل اللقب مع ضيفه لوهافر السبت.

ويأتي الفوز الهام قبل موقعة في غاية الأهمية للفريق الجنوبي على أرضه أمام نيوكاسل يونايتد الإنكليزي الثلاثاء، في الجولة الخامسة من دور المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا.

ولا يمتلك مرسيليا سوى ثلاث نقاط في المسابقة الأوروبية، في حين أن الفريق الإنكليزي يحتل المركز السادس المؤهل مباشرة إلى ثمن النهائي، بـ9 نقاط.

وافتتح أوباميانغ التسجيل حين تابع تسديدة من بنجامان بافارد من مسافة قريبة (11).

وجاء الدور على غرينوود الذي سجل هدفين متتاليين، ووصل إلى 30 هدفا في الدوري الفرنسي منذ انتقاله إلى النادي قادما من مانشستر يونايتد الإنكليزي عام 2024.

وأصبح بذلك ثالث أسرع لاعب من مرسيليا يصل إلى 30 هدفا في الدوري، بـ46 مباراة، وذلك منذ موسم 1947 1948، بعد كل من الكرواتي يوسيب سكوبلار (38 مباراة) والسويدي غونار أندرسون (34)، وفقا لـ"أوبتا" الإحصائية.