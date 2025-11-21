بولونيا (إيطاليا) : وضع الإيطالي ماتيو بيريتيني المصنف 56 عالميا إيطاليا على بُعد انتصار واحد من بلوغ النهائي الثالث تواليا في كأس ديفيس بكرة المضرب، بعدما تغلّب على رافاييل كولينيون 6 3 و6 4 في المباراة الأولى من نصف النهائي أمام بلجيكا، الجمعة في بولونيا.

ووقّع بيريتيني على انتصاره الثامن تواليا في كأس ديفيس التي يحمل الإيطاليون لقبها مرتين متتاليتين.

بيريتيني، وصيف بطل ويمبلدون عام 2021 والمصنف السادس عالميا سابقا، لم يُهزم في كأس ديفيس منذ ثلاث سنوات، وتحديدا منذ خسارته في مباراة الزوجي أمام كندا.

وإذا تمكن فلافيو كوبولي الـ22 عالميا، قائد الفريق الإيطالي في ظل غياب يانيك سينر الثاني ولورنتسو موزيتي الثامن، من التغلّب على زيزو بيرغز في المباراة الثانية للفردي لاحقا، فإن المنتخب بقيادة فيليبو فولاندري سيبلغ النهائي.

وكان بيريتيني في قمة مستواه في المجموعة الأولى التي حسمها خلال نصف ساعة تقريبا، وكسر إرسال كولينيون الأول في المجموعة الأولى متجها إلى حسمها.