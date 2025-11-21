موناكو : لم يخسر بول بوغبا أيا من "رؤيته وفنياته"، هذا ما قاله مدربه في موناكو البلجيكي سيباستيان بوكونيولي عن الدولي الفرنسي السابق الغائب عن الملاعب منذ عامين ونيّف، والذي بات قريبا من العودة.

ومن المتوقع أن يشارك ابن الـ 32 عاما للمرة الأولى منذ ايلول/سبتمبر 2023 عندما يحل فريق الإمارة ضيفا على رين السبت في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

غاب بوغبا عن الملاعب لثلاثة أعوام بعد إيقافه لمدة 18 شهرا بسبب المنشطات والإصابات وقضية اختطاف كان ضحية لها بهدف ابتزازه.

وقال بوكونيولي "بالنسبة لبول، هناك حصة تدريبية أخرى اليوم، وسنقيّم المجموعة بعد تلك الحصة"، مضيفا أن بوغبا قد يكون ضمن قائمة الفريق "إذا سارت الأمور على ما يرام".

وكان يُفترض ان يعود بوغبا في تشرين الأول/اكتوبر لكن سلسلة من الإصابات، من بينها التواء في الكاحل، أرجأت موعد عودته.

وأضاف مدرب موناكو "لقد خاض سلسلة من الحصص التدريبية، وكانت هناك ردود فعل إيجابية".

وأضاف "أتيحت لنا فرصة أكبر خلال فترة التوقف الدولي للعمل على جوانب تكتيكية مختلفة ومواقف خاصة بالمباريات. وقد شارك في ذلك، وهذه مؤشرات جيدة".

وأردف "لديه الإمكانات التي تتيح له التأقلم مع ما نريده في خط الوسط. لم يفقد رؤيته ولا تقنيته".