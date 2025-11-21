ميلانو (إيطاليا) : ستكون مدينة ميلانو محط أنظار عشاق الكرة المستديرة عندما تستضيف الاحد ديربي مشتعل بين العملاقين إنتر المتصدر وميلان الثالث، فيما يأمل نابولي حامل اللقب في استعادة توازنه خلال استقباله أتالانتا السبت في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويستعد إنتر متصدر "سيري أ" بفارق الأهداف عن روما (24 نقطة لكل منهما)، لاستضافة جاره اللدود على ملعب "سان سيرو" الذي كان مسرحا لخسارة المنتخب الوطني أمام النروج 1 4 في الجولة الختامية من التصفيات الاوروبية المؤهلة لمونديال 2026 في نهاية الأسبوع الماضي.

ويتقدم فريق المدرب الروماني كريستيان كيفو بفارق نقطتين عن ميلان الثالث قبل المواجهة المنتظرة.

وفاز "نيراتسوري" في 11 من مبارياته الـ 12 الاخيرة في مختلف المسابقات، في حين تعود خسارته اليتيمة في هذه السلسلة أمام نابولي 1 3 في المرحلة الثامنة، قبل أن يعود ليفرض نفسه مرشحا لاحراز اللقب.

وبعد مواجهة الديربي، يسافر إنتر إلى العاصمة الإسبانية مدريد لمواجهة أتلتيكو في الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث بامكانه، في حال فوزه، أن يضع قدما في الدور ثمن النهائي بعدما حصد العلامة الكاملة في الجولات الاربع الماضية.

ومن المتوقع أن يخوض المهاجم الفرنسي ماركوس تورام مباراته الاولى بقميص إنتر منذ أيلول/سبتمبر بعد تعافيه من اصابة في العضلات الخلفية لفخذه التي تسببت في غيابه عن النافذتين الدوليتين الاخيرتين لتصفيات كأس العالم مع منتخب بلاده.

كما من المرجح أن يغيب الهولندي دنزل دمفريس عن الديربي بسبب إصابة في الكاحل، وهو ما يعني أن البرازيلي كارلوس أوغوستو سينتقل من الجهة اليسرى لتعويض غياب المدافع الدولي.

في المقابل، يعود لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو إلى صفوف ميلان بعدما شفي من إصابة في ربلة ساقه تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده الشهر الماضي.

ويأمل مدرب "روسونيري" ماسيميليانو أليغري أن يكون رابيو جاهزا للمشاركة مع زميله في خط الوسط المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش (40 عاما) في أول ديربي لهما في إيطاليا.

ويأمل روما في أن ينفرد بصدارة الترتيب عندما يحلّ ضيفا كريمونيزي الحادي عشر السبت ايضا قبل اقامة الديربي.

وحقق نادي العاصمة بداية رائعة بقيادة مدربه الجديد جان بييرو غاسبريني حيث عاد للمنافسة على اللقب عدة مواسم عجاف، في حين يسعى لتحقيق فوزه الثالث تواليا في مختلف المسابقات والخامس في مبارياته الست الأخيرة، مقابل هزيمة كانت أمام ميلان 0 1 في المرحلة العاشرة.

غير مستعد "لمرافقة الموتى"

ويتساوى نابولي مع ميلان برصيد 22 نقطة لكل منهما، لكن على الرغم من ارتفاع أسهمه للاحتفاظ باللقب، إلا أن أروقة النادي الجنوبي تشهد تخبطا حيث مُنح المدرب أنتونيو كونتي بضعة أيام راحة خلال فترة التوقف الدولي.

وكان كونتي قد فجّر جام غضبه بعد هزيمة نابولي أمام بولونيا الخامس 0 2 في المرحلة الـ11، علما أن الاخير يفصله ثلاث نقاط فقط عن القمة قبل رحلته إلى أودينيزي السبت.

صرّح كونتي (56 عاما) أنه غير مستعد "لمرافقة الموتى"، في إشارة إلى فريق وصفه بأنه يفتقر إلى الروح، وهو ما أثار شائعات حول امكانية استقالته قبل زيارة أتالانتا مساء السبت.

وسيفتقد كونتي لجهود لاعب خط الوسط أندري فرانك أنغيسا الذي تعرض لإصابة في أوتار الركبة مع منتخب الكاميرون خلال النافذة الدولية، وهي إصابة ستبعده عن الملاعب حتى العام المقبل.

أثارت هذه الحادثة غضب مالك نابولي أوريليو دي لورينتيس الذي طالب بتعويضات للأندية التي تخسر لاعبيها بسبب الإصابة أثناء أداء واجبهم الدولي.

فصل جديد مع بالادينو

عاش المهاجم النيجيري أديمولا لوكمان بداية موسم مليئة بالاضطرابات مع أتالانتا، ويعود ذلك جزئيا إلى ضغطه للانتقال إلى إنتر خلال الصيف، ما أدى إلى استبعاده من قِبل المدرب السابق الكرواتي إيفان يوريتش الذي حلّ بدلا من جان بييرو غاسبريني المغادر إلى روما.

ويجد لوكمان (28 عاما) نفسه أمام فصل جديد بعد إقالة يوريتش بسبب سوء النتائج وتراجع أتالانتا للمركز الثالث عشر بعدما كان انهى الموسم الماضي ثالثا، وتعيين رافاييل بالادينو بديلا له.

لوكمان، الذي لم يسجل سوى هدف واحد منذ عودته إلى الفريق في أيلول/سبتمبر، كان نجم تشكيلة المدرب السابق غاسبريني، وسيكون عنصرا أساسيا في سعي بالادينو لإخراج نادي بيرغامو من وضعه الحالي.

وأظهر المهاجم النيجيري استيائه من يوريتش بعد استبداله خلال فوز أتالانتا على مرسيليا الفرنسي 1 0 في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، لكن تحت قيادة بالادينو لديه فرصة لبدء صفحة جديدة.

ويستأنف لوتشانو سباليتي المدرب الجديد ليوفنتوس مساعيه لإنعاش "السيدة العجوز" عندما يحلّ السبت ضيفا على فيورنتينا، حيث لعب المدرب البالغ 66 عاما في فرق الشباب في سبعينيات القرن الماضي.