إيلاف من الرباط: فاز فريق الجيش الملكي المغربي، الجمعة، بلقب رابطة أبطال إفريقيا للسيدات، 2025 مصر، بعد فوزه على فريق أسيك ميموزا، بهدفين لواحد،في نهائي البطولة الذي احتضنه ملعب قناة السويس، في الإسماعيلية.



فريق الجيش الملكي المغربي عقب فوزه بلقب رابطة أبطال إفريقيا للسيدات

وضمن الفريق المغربي، بالإضافة إلى لقب البطولة القارية، التأهل إلى دور الملحق لكأس العالم للأندية للسيدات. وكتب موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم، متفاعلا مع فوز الفريق المغربي باللقب القاري: "نحن نعرف الآن الفريق الذي سيمثّل إفريقيا في الدور الثاني من كأس أبطال السيدات للفيفا، في 14 ديسمبر. ويتعلق الأمر بنادي الجيش الملكي، الذي توّج بلقب دوري أبطال إفريقيا للسيدات، الجمعة، على حساب أسيك ميموزا". وأضاف، موضحا: "سيواجهن نادي ووهان تشيغو جيانغدا لكرة القدم للسيدات في المغرب في 14 ديسمبر".

وخلال مختلف أطوار البطولة حافظ فريق الجيش المغربي على لقب الفريق المرشح، باحتلاله صدارة المجموعة الأولى بفوزين وتعادل، قبل أن يتفوق على نادي تي بي مازمبي بركلات الترجيح في نصف النهائي، ليواجه الفريق الإيفواري في النهائي.

ودخل فريق الجيش الملكي مباراة النهائي بقوة، وتوج ذلك بالحصول على هدف مبكر عند الدقيقة 13، حين نجحت حنان آيت الحاج في منح فريقها هدف التقدم من ركلة جزاء.

وسيطرت المغربيات على معظم فترات الشوط الأول، محافظات على صلابتهن الدفاعية مع البحث عن هدف ثان. وفي الشوط الثاني، ظهر الفريق الإيفواري بروح جديدة، وأجرى تغييرات تكتيكية غيرت من نسق المباراة، ليدرك التعادل في الدقيقة 55، عن طريق آمي بريسكا ديالو.

وجاءت لحظة الحسم في الدقيقة 85، حين حصل فريق الجيش الملكي على ركلة جزاء ثانية نفذتها زينب الرضواني بنجاح، لتعيد التقدم للفريق المغربي.

وبهذا الفوز المستحق، يعود الجيش الملكي مرة أخرى إلى عرش إفريقيا، مستعيدًا اللقب الذي حققه أول مرة عام 2022، ومؤكدًا مكانته ضمن أنجح الأندية النسوية في القارة.

