بولونيا (إيطاليا) : لحقت إسبانيا في غياب نجمها الأبرز كارلوس ألكاراس، المصنف أول عالميا، بإيطاليا حاملة اللقب في العامين الاخيرين، إلى الدور النهائي لمسابقة كأس ديفيس في كرة المضرب، عندما تغلبت على ألمانيا بقيادة نجمها ألكسندر زفيريف الثالث 3 2 السبت في الدور نصف النهائي في بولونيا.

وعلى غرار الدور ربع النهائي ضد جمهورية تشيكيا، احتاجت إسبانيا الى مباراة الزوجي لحجز بطاقتها الى الدور التالي، حيث تدين الى مارسيل غرانويرس وبيدرو مارتينيس اللذين تغلبا على كيفين كرافييتس وتيم بويرتس 6 2 و3 6 و6 2.

وتقدمت إسبانيا عبر بابلو كارينيو بوستا الـ89 عالميا بعدما تغلب على يان لينارد شتروف الرابع والثمانين 6 4 و7 6 (8 6).

وأدركت ألمانيا، حاملة اللقب أعوام 1988 و1989 و1993، التعادل بفوز زفيريف على خاومي مونار السادس والثلاثين 7 6 (7 2) و7 6 (7 5).

وهي المرة الثانية تواليا التي تخرج فيها ألمانيا من نصف النهائي بعدما ودعت من الدور ذاته العام الماضي على يد هولندا في مدينة ملقة الاسبانية.

وحجزت إسبانيا بطاقتها الى الدور النهائي للمرة الأولى بعد ست سنوات من تتويجها بلقبها السادس في المسابقة.

ويسعى الإسبان إلى لقبهم السابع الأحد في مواجهة إيطاليا التي بلغت الدور النهائي للعام الثالث تواليا عندما تغلبت على بلجيكا 2 0 الجمعة محققة انتصارها الثالث عشر تواليا في كأس ديفيس، وهي بطولة لم تعرف فيها الخسارة منذ أيلول/سبتمبر 2023.

وبات منتخب فيليبو فولاندري أول فريق يخوض ثلاث نهائيات متتالية في كأس ديفيس منذ أستراليا التي توجت باللقب عام 1999 قبل أن تخسر النهائي في العامين التاليين.

فازت إيطاليا في سبع من مواجهاتها الـ13 أمام إسبانيا في كأس ديفيس، لكنها خسرت ستا من أصل ثماني مباريات ضد ألمانيا.