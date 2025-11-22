برلين : قلب بايرن ميونيخ المتصدر وبطل الموسم الماضي الطاولة على ضيفه فرايبورغ عندما حول تخلفه بثنائية نظيفة الى فوز كبير 6 2، مستعيدا توازنه السبت في ميونيخ في المرحلة الحادية عشرة من بطولة ألمانيا لكرة القدم.

ووجد العملاق البافاري نفسه متخلفا بهدفين في 17 دقيقة عبر الياباني يويتو سوزوكي اثر تمريرة من ناتياس غينتر (12) والسويسري يوهان مانزامبي اثر تمريرة من يان نيكلاس بيستي (17).

وقلص الواعد لينارت كارل (17 عاما) الفارق بعد خمس دقائق اثر تمريرة من ميكايل أوليسيه (22)، قبل أن يرد التحية الى الدولي الفرنسي عندما مرر له كرة التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

واندفع بايرن ميونيخ بقوة في الشوط الثاني، وبعدما ألغي له هدف لكارل بداعي التسلل (52)، منحه المدافع الدولي الفرنسي دايو أوباميكانو التقدم للمرة الاولى في المباراة بتسجيله الهدف الثالث بعد ثلاث دقائق (55)، قبل أن يعزز هدافه الدولي الانكليزي هاري كاين بالرابع (60).

ورفع كاين رصيده الى 14 هدفا في صدارة هدافي البوندسليغا.

وتلقى بايرن ميونيخ ضربة موجعة بإصابة واعده كارل (71) فدخل مكانه السنغالي نيكولاس جاكسون الذي سجل الهدف الخامس في الدقيقة 78 اثر تمريرة من أوليسيه الذي اختتم المهرجان بهدفه الشخصي الثاني والسادس لفريقه (84).

وعاد رجال المدرب البلجيكي فانسان كومباني الى سكة الانتصارات بعدما أفلتوا من الخسارة الاولى هذا الموسم بخطفهم التعادل في الوقت بدل الضائع من مباراتهم ضد ضيفهم أونيون برلين (2 2) قبل فترة التوقف الدولية.

ليفركوزن يعود إلى سكة الانتصارات

وعزز بايرن ميونيخ موقعه في الصدارة برصيد 31 نقطة بفارق ثماني نقاط عن مطارده المباشر الجديد وصيفه الموسم الماضي وبطل الموسم قبل الماضي باير ليفركوزن الذي عاد بدوره الى سكة الانتصارات بفوزه الكبير على مضيفه فولفسبورغ 3 1.

وحسم ليفركوزن نتيجة المباراة في شوطها الاول بتسجيله الثلاثية عبر يوناس هوفمان اثر تمريرة من الاسباني اليخاندرو غريمالدو (9) والبوركينابي إدمون تابسوبا اثر تمريرة من الاسباني الاخر أليكس غارسيا (25) والأميركي مالك تيلمان اثر تمريرة من التشيكي باتريك شيك (33).

وسجل اصحاب الارض هدف الشرف عبر السلوفاكي دينيس فافرو (58).

ورفع ليفركوزن رصيده الى 23 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام لايبزيغ الثاني سابقا والذي يستضيف فيردر بريمن الاحد في ختام المرحلة، فيما مني فولفسبورغ بخسارته الثالثة تواليا والسابعة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز الثالث عشر.

وفرط بوروسيا دورتموند في فرصة انتزاع المركز الثاني ولو مؤقتا وفي فوز في المتناول عندما سقط في فخ التعادل أمام ضيفه شتوتغارت 3 3.

وكان دورتموند في طريقه الى تحقيق فوز سهل عندما حسم الشوط الاول بهدفين لقائده الدولي إيمري دجان (34 من ركلة جزاء) وماكسيميليان باير اثر تمريرة من الدولي الغيني سيرهو غيراسي (41)، لكن الضيوف ردوا بثنائية للدولي دنيز أونداف (47) اثر تمريرة من الدولي المغربي بلال الخنوس، و(71) اثر تمريرة من ماكسيميليان ميتلشتادت (71).

ومنح البديل كريم أدييمي التقدم مجددا لدورتموند (89)، لكن أونداف فرض نفسه نجما للمباراة بتحقيقه الهاتريك (90+1).

ولحق دورتموند بلايبزيغ الى المركز الثاني برصيد 24 نقطة لكل منهما، فيما رفع شتوتغارت رصيده الى 22 نقطة في المركز الخامس.

وعاد بوروسيا مونشنغلادباخ بفوز كبير على حساب مضيفه هايدنهايم بثلاثة أهداف نظيفة تناوب على تسجيلها الاندونيسي كيفين ديكس (45+1 من ركلة جزاء) والبوسني هاريس تاباكوفيتش (55) والياباني شوتو ماشينو (76).

وحقق أوغسبورغ فوز صعبا على ضيفه هامبورغ بهدف وحيد سجله أنطون كاده (76) في مباراة أكملها صاحب الارض بعشرة لاعبين اثر طرد كيفين شيوتربيك لتلقيه الانذار الثاني (81).