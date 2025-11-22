لوس انجليس (الولايات المتحدة) : أصبح تورونتو رابتورز أول فريق يبلغ الأدوار الإقصائية في كأس الدوري الأميركي للمحترفين (أن بي ايه كاب)، بعد تأهله إلى ربع النهائي بفوز كاسح الجمعة على ضيفه واشنطن ويزاردز 140 110.

وسجّل كل من آر جيه باريت وبراندون إنغرام 24 نقطة، ليواصل وصيف المنطقة الشرقية بدايته المثالية في البطولة التي تقام في منتصف الموسم.

كما أضاف كل من سكوتي بارنز والبديل الجورجي ساندرو ماموكيلاشفيلي 23 نقطة.

وفي حين تقدّم تورونتو إلى الدور التالي، ودّعت فرق إنديانا بايسرز ونيو أورليانز بيليكانز ويوتا جاز المنافسات.

وخرج إنديانا، وصيف الموسم الماضي، من البطولة بعد سقوطه أمام كليفلاند كافالييرز 109 120، في هزيمة جديدة تزيد من سوء انطلاقته هذا الموسم، إذ لم يحقق سوى انتصارين في 16 مباراة.

أما نيو أورليانز، فأنهى مشواره في الكأس بخسارة صعبة أمام دالاس مافريكس 115 118، في مباراة شهدت تبدّل التقدم 17 مرة، قبل أن يحسمها أصحاب الأرض بانتفاضة في الشوط الثاني، إذ قلبوا تأخرهم بفارق 15 نقطة إلى فوز.

وتألق الوافد الجديد، الاختيار الأول في الدرافت، كوبر فلاغ بتسجيله 29 نقطة، وأضاف بي جيه واشنطن 24 نقطة وماكس كريستي 23.

من جهته، ودّع يوتا البطولة بعد مباراة مثيرة أمام حامل اللقب أوكلاهوما سيتي ثاندر، إذ تقدّم جاز بفارق 18 نقطة في الربع الأول، قبل أن يقلب ثاندر الطاولة بانتفاضة معتادة في النصف الثاني، ليحقق الفوز 144 112.

وسجّل أوكلاهوما 77 نقطة في الشوط الثاني، بينها 43 نقطة في الربع الثالث، ليحوّل مجريات اللقاء تماما.