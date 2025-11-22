لاس فيغاس (الولايات المتحدة) : تتوالى الأسابيع وتتشابه لدى فريق ماكلارين: انتزع البريطاني لاندو نوريس الجمعة مركز الانطلاق الأول لسباق جائزة لاس فيغاس الكبرى للفورمولا واحد، فيما خيّب زميله ومنافسه على لقب بطولة العالم، الأسترالي أوسكار بياستري، الآمال مجددا بحلوله خامسا.

نوريس، الذي يتقدم بفارق 24 نقطة عن بياستري مع بقاء 83 نقطة كحد أقصى يمكن حصدها، يملك فرصة كبيرة لتوسيع الفارق السبت بعد السباق، والاقتراب أكثر من تتويجه الأول بلقب عالمي.

وفي ظروف صعبة على مسار مبتل وزلق للغاية، تفوّق نوريس على منافسيه وانتزع ثالث مركز أول له على التوالي. وبحسب التوقعات الجوية، لن تهطل الأمطار مساء السبت خلال السباق.

وقال البريطاني "كان الأمر مرهقا جدا من الناحية الذهنية. كان الإيقاع جيدا طوال نهاية الأسبوع، لذا يفترض أن تسير الأمور بشكل جيد على مسار جاف خلال السباق. لكن هناك الكثير من المجهول، ومع وجود ماكس (الهولندي فيرستابن) بجانبي، لن يكون الأمر سهلاً".

أما فيرستابن، بطل العالم في آخر أربع سنوات، الذي لا يزال نظريا في سباق اللقب بفارق 49 نقطة خلف نوريس، فقد انتزع المركز الثاني على خط الانطلاق ولم يقل كلمته الأخيرة بعد.

وقال "ماد ماكس": "المسار زلق حتى في الجاف، فما بالك وهو مبتل… استغرق الأمر وقتا لتسخين الإطارات وواجهت صعوبة كبيرة في إيجاد التماسك. أنا سعيد بالانطلاق من الصف الأول، إنه مركز جيد".

فيراري في مأزق

تبدو المواجهة عند الانطلاق بين الرجلين مثيرة، وأكد نوريس أنه لن يكتفي بالحفاظ على موقعه "أنا هنا للفوز، لست هنا لتجنب المخاطرة".

وتتواصل السلسلة السوداء لبياستري، الذي فشل في التواجد بالصف الأول للمرة السابعة تواليا، إذ جاء خامسا خلف الإسباني كارلوس ساينس (وليامس) والبريطاني جورج راسل (مرسيدس)، وسيكون أمامه مهمة شاقة لمحاولة التقدم وتقليص الخسائر أمام زميله المرشح الأبرز للفوز مساء السبت.

وقال الأسترالي "كانت نهاية الحصة صعبة مع رفع العلم الأصفر في لفتي الأخيرة. شعرت أننا نملك إيقاعا جيدا جدا، لذا الأمر مخيب، لكن على الأقل كنا سريعين. يجب أن تكون هناك فرص للتجاوز، ونحن في لاس فيغاس، كل شيء ممكن".

وبعد عشرة أيام من الانتقادات اللاذعة التي وجهها رئيس فيراري جون إلكان إلى سائقيه، مطالبا إياهم بـ"التركيز على القيادة والتحدث أقل"، عانت سكوديريا بدورها في يوم صعب تحت المطر.

فلم يتمكن شارل لوكلير (موناكو) من تحقيق أفضل من المركز التاسع، فيما وقع بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون ضحية الظروف الجوية، إذ سينطلق من المركز العشرين والأخير بعدما "لم أتمكن من تسخين الإطارات"، بحسب ما قال عبر الراديو.

ترتيب العشرة الأوائل في التجارب الرسمية

1. لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:47.934

2. ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:48.257

3. كارلوس ساينس (إسبانيا/وليامس) 1:48.296

4. جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:48.803

5. أوسكار بياستري (أستراليا/ماكلارين) 1:48.961

6. ليام لاوسون (نيوزيلندا/آر بي) 1:49.062

7. فرناندو ألونسو (إسبانيا/أستون مارتن) 1:49.466

8. إسحاق حجار (فرنسا/آر بي) 1:49.554

9. شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:49.872