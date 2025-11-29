اَلْوُسَيْل (قطر) : ينطلق الأسترالي أوسكار بياستري من المركز الأول في سباق جائزة قطر الكبرى في بطولة العالم للفورمولا واحد، بعد تسجيله أسرع توقيت في التجارب التأهيلية السبت، متقدما على زميله في ماكلارين البريطاني لاندو نوريس وسائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن.

ويملك نوريس، متصدر ترتيب السائقين برصيد 396 نقطة، فرصة حسم باكورة ألقابه العالمية في الجولة الثالثة والعشرين ما قبل الاخيرة الأحد، حيث يتقدم بفارق 22 نقطة عن بياستري الفائز بسباق السرعة (السبرينت) السبت، في حين يتسع الفارق إلى 25 نقطة مع فيرستابن، بطل العالم في الأعوام الأربعة الماضية.

وسجل بياستري 1.19.387 دقيقة متقدما بفارق 0.108 ثانية عن نوريس الذي كان على رأس قائمة الاوقات المسجلة، قبل أن يقرر عدم اكمال لفته السريعة بسبب ارتكابه خطأ تسبب في خروجه عن المسار، ففضّل العودة إلى موقف الصيانة للحفاظ على اطاراته، و0.264 ثانية عن فيرستابن.

وسيطر نوريس على الفترة الاخيرة للتجارب التي توقفت بعد خروج الاسباني كارلوس ساينس من منطقة الصيانة بغلاف بلاستيكي حول أحد إطارات سيارته وليامس، لينفصل لاحقا عند أحد المنعطفات.

قال نوريس "عانيت من انزلاق القسم الامامي للسيارة، وكدتُ أفقد السيطرة، فاضطررت للتوقف. كان ذلك مؤسفا لكن هكذا هي الأمور".

وصرخ بياستري الذي حقق أسرع توقيت للمرة السادسة في مسيرته عبر الراديو بعد اجتيازه خط النهائية "كان ذلك رائعا".

فاز أسرع سائق خلال التجارب بالنسخ الثلاث لسباق قطر، على الرغم من أن فيرستابن الفائز في سباق عام 2024 كان قد تعرض لعقوبة في الفترة الثالثة للتجارب وانطلق من المركز الثاني.

وأكد نوريس انه يثق بحظوظه، قائلا "لا أحد يعلم. اللفات الأولى دائما ما تكون فرصا للجميع، ولكن بعد ذلك أعتقد أن الأمور ستكون سهلة للجميع أيضا".

وتابع بياستري الذي يحتاج إلى إنهاء السباق متقدما على نوريس للحفاظ على حظوظه بالتتويج "سيكون سباقا صعبا. عمل شاق ولكنه ممتع للغاية".

الفوز الأحد سيجعل نوريس بطل العالم للعام الحالي، في حين أن فيرستابن، في حال أراد الاحتفاظ بلقبه للعام الخامس تواليا، فليس أمامه خيار سوى إنهاء السباق متقدما على منافسه البريطاني في حلبة لوسيل.

وسينطلق "ماد ماكس" أمام سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل عند شبكة الانطلاق في السباق الذي سيُقام ليلا كما هو الحال خلال التجارب التأهيلية.