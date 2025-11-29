مانشستر (المملكة المتحدة) : للمباراة الثانية تواليا، أجرى الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي مجموعة كبيرة من التغييرات على تشكيلته وكاد يسقط في فخ التعادل مع ضيفه ليدز يونايتد لكن فيل فودن أنقذه بهدف قاتل في الفوز 3 2 السبت ضمن المرحلة 13 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وتحمّل غوارديولا المسؤولية بعد الخسارة الأخيرة أمام باير ليفركوزن الألماني 0 2 في دوري أبطال أوروبا، بسبب إجراء 10 تغييرات على التشكيلة التي خسرت أيضا أمام نيوكاسل يونايتد 1 2 في الدوري.

وبرّر مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ الألماني قراره إلى "ضرورة إجراء تغييرات" بسبب اللعب "كل يومين أو ثلاثة أيام"، ليقوم بتغيير 9 لاعبين في مواجهة ليدز.

لكن سيتي كاد يخرج من دون فوز للمباراة الثالثة تواليا، لولا تسجيل فيل فودن هدفا قاتلا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، بعد افتتاحه التسجيل في الدقيقة الاولى.

وقلّص سيتي الفارق مع أرسنال المتصدر إلى أربع نقاط قبل لقاء "المدفعجية" مع تشلسي الأحد، في حين تلقى ليدز خسارة ثامنة أبقته في المركز الثامن عشر.

ولم ينتظر فودن الذي جلس على مقاعد الاحتياط في المباراة الماضية، أكثر من دقيقة لافتتاح التسجيل بتسديدة قريبة بعد عرضية من البرتغالي ماتيوس نونيش (1).

وأضاف المدافع الكرواتي يوشكو غفارديول الثاني إثر كرة ركنية (25).

وعلى الرغم من سيطرة سيتي الكاملة على الشوط الأول وحصوله على فرص إضافية، اكتفى بالهدفين قبل أن يقلّص البديل دومينيك كالفرت لوين الفارق بعد أربع دقائق من دخوله مستغلا أخطاء الدفاع ومسددا كرة قريبة في المرمى (49).

وسرعان ما حصل كالفرت لوين على ركلة جزاء بعد عرقلته من قبل غفارديول، انبرى لها الألماني لوكاس نميشا وسددها إلى يسار الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما الذي تصدى لها، لكن المهاجم القادم من فولسفبورغ تابعها مجددا في الشباك (68).

هدف التعادل أجبر غوارديولا على إدخال الفرنسي ريان شرقي والمصري عمر مرموش، لكن الهدف الثالث جاء بقدم فودن الذي راوغ الدفاع وسدد كرة زاحفة إلى يمين المرمى (90+1).

وقلب سندرلاند الطاولة على ضيفه بورنوث وتغلب عليه 3 2 بعدما كان متأخرا بهدفي المغربي أمين عدلي (7) والأميركي تايلر أدامز (15).

وبدأت عودة أصجاب الأرض حين قلّص الفرنسي إنزو لو في من ركلة جزاء (30)، ثم عادل البوركينابي برتران تراوري (46) قبل أن يخطف البديل الهولندي براين بروبي الفوز (69) الذي رفع رصيده سندرلاند إلى 22 نقطة، في حين تكبّد بورنموث الذي طُرد لاعب وسطه لويس كوك ببطاقة حمراء مباشرة (90+6)، خسارته الرابعة وتجمد رصيده عند 19 نقطة.