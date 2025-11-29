الدوحة : أحرز الأسترالي أوسكار بياستري سباق السرعة (سبرينت) السبت في جائزة قطر الكبرى للفورمولا واحد، فيما حل زميله في فريق ماكلارين والمرشح الأبرز على اللقب البريطاني لاندو نوريس في المركز الثالث وحامل اللقب في آخر أربع سنوات الهولندي ماكس فيرستابن رابعا.

ويتقدم نوريس الآن على بياستري بفارق 22 نقطة، ويمكن للسائق البريطاني أن يحسم لقبه الأول في بطولة العالم إذا سارت نتائج سباق الأحد، قبل الأخير في الموسم، لصالحه.

على حلبة لوسيل، انطلق بياستري من المقدمة ليحقق فوزه الأول منذ جائزة هولندا الكبرى في نهاية آب/أغسطس، متقدما على البريطاني جورج راسل (مرسيدس) الذي حل ثانيا في سباق من 19 لفة يمنح نقاطا في الترتيب العام (من ثماني نقاط للفائز إلى نقطة واحدة لصاحب المركز الثامن).

وتقدم بياستري بفارق 4.951 ثانية على راسل، 6.279 ث على نوريس و9.054 ث على فيرستابن.

وبياستري هو أحد السائقين الوحيدين المتبقين في المنافسة إلى جانب ماكس فيرستابن، القادرين على منع نوريس من انتزاع لقبه العالمي الأول.

وفي الترتيب العام، قلّص بياستري الفارق مع نوريس بنقطتين (396 374)، لكن الأخير ما زال يتقدم بفارق 22 نقطة، فيما تبقى 50 نقطة متاحة حتى جائزة أبوظبي الكبرى الأحد المقبل.