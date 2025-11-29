مدريد : بدأ المدافع الإنكليزي ترنت ألكسندر أرنولد في إظهار ما يمكنه فعله بعد انتقاله الصيفي من ليفربول، بحسب ما قال السبت شابي ألونسو مدربه في ريال مدريد الإسباني.

وغاب الدولي الإنكليزي عن عدة أسابيع من الموسم بسبب الإصابة، لكنه شارك في المباراتين الأخيرتين لريال مدريد كاملتين.

وكان ألكسندر أرنولد (27 عاما) قد تناوب في بداية الموسم مع المخضرم داني كارفاخال قبل إصابته في العضلة الخلفية.

وقال ألونسو في مؤتمر صحافي قبل مواجهة ريال مدريد مع جيرونا في الدوري الإسباني الأحد "أعتقد أننا سنرى ترنت أفضل".

وأضاف: "من دون شك، من الإيجابي بعد الإصابة أن يتمكن من خوض 90 دقيقة أمام إلتشي، و90 دقيقة أمام أولمبياكوس (اليوناني). نحن بحاجة إليه. إنه عامه الأول ومن الطبيعي أن تكون هناك فترة تأقلم".

وغادر المدافع ناديه الأم ليفربول بعد أن خاض أكثر من 300 مباراة مع العملاق الإنكليزي في الدوري.

وعانى ألكسندر أرنولد في بعض اللحظات خلال التعادل 2 2 أمام إلتشي، لكنه ظهر بشكل أفضل في الفوز 4 3 على أولمبياكوس في أثينا ضمن دوري أبطال أوروبا.

وتابع ألونسو "بدأ يجد نفسه. إنه لاعب متطلب، يلعب على مستوى عال جدا. علينا أن نكون إلى جانبه في هذا التغيير الكبير بالنسبة له، لكن هذه أخبار جيدة".

كما أشاد ألونسو بإنكليزي آخر هو جود بيلينغهام بعد مستواه الجيد مؤخرا.

وقال: "لدي تواصل جيد جدا مع جود، وعلاقة ممتازة. إنه نجم عالمي من الطراز الأول، لكنه يملك رغبة في التطور والتعلم ليكون أكثر فعالية مع الإمكانات الكبيرة التي لديه. أحب هؤلاء اللاعبين الذين لديهم فضول ومبادرة للسؤال عما يمكننا تحسينه".

ويأمل ريال مدريد في استعادة الزخم أمام جيرونا بعد تعادله في آخر مباراتين بالدوري.