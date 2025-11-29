موناكو : أسقط موناكو ضيفه باريس سان جرمان 1 0 السبت وأسدى مرسيليا ولنس خدمة كبيرة لاعتلاء صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم في حال فوزهما على تولوز وأنجيه تواليا.

وأظهر موناكو صلابة دفاعية بعد فترة مضطربة فشل خلالها في الفوز في 3 مباريات تواليا، على الرغم من خوضه الللقاء أمام سان جرمان من دون السويسري دينيس زكريا المطرود في المباراة الماضية، واستكمال اللقاء بعشرة لاعبين إثر طرد الألماني تيلو كيرر ببطاقة حمراء مباشرة (80).

وألحق فريق الإماراة الخسارة الثانية بسان جرمان في الدوري، بعد سقوطه أمام مرسيليا في 22 أيلول/سبتمبر، والثالثة في مختلف المسابقات هذا الموسم بعد خسارته أمام بايرن ميونيخ الألماني في دوري أبطال أوروبا.

وعاد موناكو إلى المنافسة على المقاعد الأوروبية برفع رصيده إلى 23 نقطة، في حين تجمد رصيد سان جرمان عند 30 نقطة بفارق نقطتين فقط عن مرسيليا الذي يلاقي تولوز لاحقا، ولنس الذي يلعب مع أنجيه الأحد.

ويدين موناكو بفوزه إلى الياباني تاكومي مينامينو الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 65 بتسديدة زاحفة داخل المنطقة بعد عرضية من الروسي ألكسندر غولوفين (68).

ورحّب جمهور الإمارة بالبديل لاعب الوسط الدولي السابق بول بوغبا (86) العائد بعد فترة طويلة من الايقاف بسبب فضيحة منشطات، للمرة الاولى على ملعب ستاد لويس الثاني بعدما كان شارك في باكورة مبارياته هذا الموسم أمام رين قبل أسبوع خارج الديار.

في المقابل، يبدو أن سان جرمان يعاني دفاعيا بعدما اهتزت شباكه للمرة الثامنة في آخر خمس مباريات، في ظل غياب الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي والظهير الأيسر البرتغالي نونو منديش بسبب الإصابة.