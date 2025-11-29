ميلانو (إيطاليا) : سجل التركي كينان يلديز هدفين وأعاد يوفنتوس إلى سكة الانتصارات على حساب ضيفه كالياري 2 1 السبت، في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وحسم يوفنتوس النقاط الثلاث في الشوط الاول بهدفي يلديز في الدقيقتين 27 و45+1، ردا على هدف السبق للفريق الضيف عبر سيباستيانو إسبوزيتو (26).

ورفع يلديز (20 عاما) رصيده إلى 4 أهداف هذا الموسم.

وتلقى يوفنتوس ضربة معنوية بتعرض مهاجمه الصربي دوشان فلاهوفيتش صاحب ثلاثة أهداف في الدوري، وثلاثة أخرى في دوري أبطال أوروبا لإصابة على ما يبدو في العضلات المقربة.

وسقط فريق "السيدة العجوز" في فخ التعادل في مباراتيه الماضيتين أمام تورينو 0 0 وفيورتينا 1 1، بإشراف مدربه الجديد لوتشانو سباليتي الذي حلّ بدلا من الكرواتي إيغور تودور المقال من منصبه بسبب سوء النتائج بعد الخسارة أمام لاتسيو 0 1 في المرحلة الثامنة.

وهو الفوز الثاني ليوفنتوس في "سيري أ" في 4 مباريات خاضها بإشراف سباليتي.

ورفع فريق "السيدة العجوز" رصيده إلى 23 نقطة في المركز السابع موقتا متأخرا بفارق 4 نقاط عن روما المتصدر الذي يستقبل نابولي حامل اللقب الأحد في قمة مباريات هذه المرحلة.

في المقابل، تجمد رصيد كالياري الذي لم يذق طعم الفوز للمباراة التاسعة تواليا (5 هزائم مقابل 4 تعادلات) عند 11 نقطة في المركز الرابع عشر، حيث بإمكانه التراجع أكثر في الترتيب بانتظار بقية نتائج هذه المرحلة.

ويعود الفوز الاخير لكالياري إلى المرحلة الرابعة أمام ليتشي 2 1 في 19 أيلول/سبتمبر.

وواصل فيرونا متذيل الترتيب انحداره حيث ما زال سجله خاليا من الانتصارات في الدوري هذا الموسم بعدما تعرض لهزيمته السابعة جاءت أمام مضيفه جنوى 1 2.

وفاز أودينيزي على بارما 2 0.