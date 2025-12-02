مدريد : قال مدرب ريال مدريد الإسباني شابي ألونسو إن أهمية النجم الفرنسي كيليان مبابي تتخطى دورة التهديفي.

وهزّ مبابي شباك أولمبياكوس اليوناني برباعية "سوبر هاتريك" ليرفع رصيده من الأهداف إلى 23 في 19 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم.

ودعا مبابي فريقه للتكاتف في الأسابيع الأخيرة، عقب مستويات متذبذبة تحت قيادة ألونسو.

وصرّح ألونسو في مؤتمر صحافي قبل مواجهة أتلتيك بلباو الأربعاء في الدوري الإسباني "كان جيدا جدا على الصعيد الفردي، وساعد الفريق كثيرا".

وأضاف "الأمر لا يتعلق بالأهداف فقط بالنسبة لكيليان، رغم أنها في النهاية الأهم، لكنه يقوم بأشياء أخرى بالغة الأهمية مثل القيادة، التأثير، مساعدة زملائه، وهذا أمر مهم جدا في كل يوم".

وعقب مرحلة عطلة نهاية الأسبوع المنصرم، تراجع ريال إلى المركز الثاني بفارق نقطة عن برشلونة المتصدر الجديد بعد سقوطه في فخ التعادل للمباراة الثالثة تواليا، كان آخرها امام جيرونا.

وذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن مستقبل ألونسو في مدريد مهدّد في حال لم يتحسّن أداء الفريق.

وأقرّ مدرب باير ليفركوزن الألماني السابق بأنه تحدث أخيرا إلى رئيس النادي فلورينتينو بيريس بشأن كيفية تحسّن الأداء.

وقال ألونسو الذي أقر بأن ريال كان متقلبا هذا الموسم، إن "المحادثات إيجابية جدا، وبنبرة جيدة، مع رغبة في تحسين النتائج، وهذا ما تحدثنا عنه".

وتابع لاعب ريال وليفربول الإنكليزي وبايرن ميونيخ الألماني السابق "أعتقد أننا افتقدنا إلى الاستمرارية في أدائنا، ونريد أن نلعب بشكل أفضل في المباراة المقبلة".

وأضاف "لقد فقدنا بعض الجودة في أسلوب لعبنا، وفقدنا قليلا من الطاقة".

وواصلت لعنة الإصابات مطاردتها للمدافع الفرنسي فيرلان مندي، العائد حديثا إلى الملاعب بعد غياب دام سبعة أشهر، بعدما أعلن النادي الملكي عن تعرضه لانتكاسة جديدة في الفخذ الأيمن.

وسيغيب الظهير الأيسر الذي تعرض لإصابة في "العضلة ذات الرأسين الفخذية" بحسب بيان النادي الملكي، لأسابيع عدّة عن الملاعب.

وخاض مندي مباراته الاولى في التشكيلة الأساسية للـ "ميرينغي" منذ أيار/مايو بمواجهة أولمبياكوس اليوناني (4 3) في مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث أشركه مدربه شابي ألونسو طوال الدقائق التسعين.