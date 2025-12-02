باريس : كوفئ الفرنسي إسحاق حجار على ما قدمه في موسمه الأول في بطولة العالم للفورمولا واحد بترقيته من رايسينغ بولز إلى ريد بول والقيادة بجانب بطل العالم في الأعوام الأربعة الماضية الهولندي ماكس فيرستابن اعتبارا من 2026، وفق ما أعلن الفريق.

وسيحل ابن الـ21 عاما في ريد بول الذي تملك شركته الأم (ريد بول لمشروبات الطاقة) رايسينغ بولز أيضا، بدلا من الياباني يوكي تسونودا الذي خسر مقعده في الفريقين وبات سائق تجارب.

وهذا يعني أن تسونودا سيكون خارج السباقات بعد خمسة أعوام في الفئة الأولى، أربعة منها مع رايسينغ بولز.

وعانى السائق الياباني من فترة صعبة مع ريد بول هذا العام، مكتفيا بـ 30 نقطة فقط، في حين أن زميله فيرستابن لا يزال في سباق المنافسة على اللقب العالمي حيث يحتل المركز الثاني بفارق 12 نقطة عن سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس المتصدر قبل الجولة الختامية الأحد في أبوظبي.

وقال حجار وفق بيان صادر عن ريد بول "بعد كل هذا العمل الدؤوب منذ انضمامي إلى فريق الناشئين (في ريد بول)، تُعدّ هذه مكافأة رائعة. مررت بالكثير من التقلبات في مسيرتي، وواصلوا إيمانهم بي ودفعي للأمام".

وسيحل البريطاني الشاب آرفيد لينبلاد (18 عاما) بدلا من حجار في رايسينغ بولز الموسم المقبل، حيث سيقود بجانب السائق الحالي النيوزيلندي ليام لاوسون.

وقال المدير الفرنسي لريد بول لوران ميكييس عن حجار "خلال موسمه الأول في الفورمولا واحد، أظهر إسحاق نضجا كبيرا وأثبت أنه يتعلم بسرعة. والأهم من ذلك، أنه أظهر سرعته، وهي الميزة الأهم في هذه الرياضة".

وسيصبح حجار الذي يحتل حاليا المركز العاشر في ترتيب السائقين بـ51 نقطة قبل جولة على نهاية الموسم بعد تسجيله النقاط في 10 من الجولات الـ23، سابع زميل يقود بجانب فيرستابن منذ عام 2016، بينهم لاوسون الذي لم يرتق في بداية الموسم لمستوى التوقعات فخسر معقده.

ورغم أعوامه الـ18، دُفِع لينبلاد بسرعة عبر برنامج تطوير المواهب في ريد بول، وهو يتجه لإنهاء موسمه الأول في الفورمولا 2 في المركز السادس.

وقال البريطاني "أود أن أشكر الجميع في رايسينغ بولز على هذه الفرصة. منذ أن بدأت هذه الرحلة عندما كنت في الخامسة من عمري، كان هدفي دائماً هو الوصول إلى الفورمولا واحد، بالتالي إنها لحظة فخر أن أتخذ هذه الخطوة".

وأكمل "أنا ممتن للغاية لبرنامج ريد بول للناشئين وفريقي الشخصي على توجيههما، وإرشادهما، وثقتهما بي. لم يكن أي من هذا ممكنا من دون دعمهما".