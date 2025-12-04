ريو دي جانيرو (البرازيل) : توّج فلامنغو بطلا للدوري البرازيلي لكرة القدم الأربعاء بفوزه على سيارا 1 0 بهدف الجناح سامويل لينو على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، بعد 4 أيام من احرازه لقب مسابقة كوبا ليبرتادوريس للمرة الرابعة في تاريخه على حساب مواطنه بالميراس.

ورفع فلامنغو رصيده إلى 78 نقطة متقدما بفارق 5 نقاط عن بالميراس الذات، قبل جولة من النهاية.

هو اللقب الثامن في تاريخ أكثر الأندية البرازيلية شعبية بعد أعوام 1980 و1982 و1983 و1992 و2019 و2019 و2020، ليتساوى مع سانتوس ، فيما يتقدم عليهما بالميراس بـ 12 لقبا.

وحدها أندية سانتوس الاسطورة بيليه عامي 1962 و1963 وفلامنغو عام 2019 وبوتافوغو عام 2024، نجحت في تحقيق الثنائية المحلية والقارية في موسم واحد.

كما بات فلامنغو أوّل ناد برازيلي يحرز 4 ألقاب في كوبا ليبرتادوريس المعادلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

قال مدرب فلامنغو فيليبي لويس معربا عن "فخره الشديد" خلال المؤتمر الصحافي "بعد بضع سنوات، سيدرك اللاعبون ما أنجزوه. هم خالدون".

وفي ملعب ماراكانا المكتظ، رفع مشجعو "فلا" لافتة ضخمة كُتب عليها "ملك الكؤوس" احتفالا باللقب الجديد.

وسجل لينو (25 عاما) المنضم إلى فلامنغو هذا الموسم قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل مبلغ قياسي بلغ 31.6 مليون يورو، هدف الفوز في الدقيقة 38 بعد تمريرة بينية من الكولومبي خورخي كاراسكال.

وقال لينو "هذا يُظهر مدى صمودي. أقاتل طوال الوقت، وأُكافح، ليس فقط خلال هذه المباراة، بل في مسيرتي وفي حياتي اليومية".

وأضاف "تسجيل هدف الفوز باللقب يُسعدني".

ولم يحل فوز بالميراس على أتلتيكو مينيرو 3 0 دون تتويج فلامنغو، في حين سارع مدرب الاول البرتغالي أبيل فيريرا لتهنئة الفائز، قائلا "مجموعة رائعة ومدرب رائع".