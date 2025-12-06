روما : واصل إنتر، وصيف بطل الموسم الماضي، صحوته وانتزع الصدارة موقتا من جاره ميلان ونابولي حامل اللقب عندما تغلب على ضيفه كومو 4 0 السبت في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الايطالي لكرة القدم.

وبكر إنتر بافتتاح التسجيل وتحديدا في الدقيقة الحادية عشرة عبر قائده الدولي الارجنتيني لاوتارو مارتينيس اثر تمريرة من البرازيلي لويس هنريكه، وأمَّن المهاجم الدولي الفرنسي ماركوس تورام النتيجة بالهدف الثاني مطلع الشوط الثاني اثر تمريرة من فرانشيسكو أتشيربي (59).

وأضاف لاعب الوسط الدولي التركي هاكان تشالهانأوغلو الهدف الثالث لأصحاب الأرض، قبل أن يختم البرازيلي كارلوس أوغوستو المهرجان بالهدف الرابع اثر تمريرة من فيديريكو ديماركو (86).

وهو الفوز الثاني تواليا لإنتر ميلان بعد خسارتين متتاليتين أمام الجار ميلان 0 1 في الدوري، ثم أتلتيكو مدريد الإسباني الذي ألحق به الخسارة الأولى في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم (1 2) بعد أربعة انتصارات متتالية.

كما هو الفوز العاشر لرجال المدرب الروماني كريستيان كيفو هذا الموسم فرفعوا رصيدهم الى 30 نقطة وتقدموا بفارق نقطتين امام جاره ميلان الذي يحل ضيفا على تورينو الاثنين في ختام المرحلة، ونابولي الذي يستضيف يوفنتوس الأحد في قمة المرحلة.

وأوقف إنتر صحوة ضيفه كومو ومدربه الاسباني فرانسيسك فابريغاس وألحق به الخسارة الثانية فقط هذا الموسم بعد الاولى أمام مضيفه بولونيا 0 1 في المرحلة الثانية في 30 آب/أغسطس الماضي.

وتجمد رصيد كومو عند 24 نقطة في المركز السادس.

واستعد إنتر بأفضل طريقة ممكنة لقمته النارية أمام ضيفه ليفربول الإنكليزي الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقلب ساسوولو الطاولة على ضيفه فيورنتينا وتغلب عليه 3 1.

وتقدم الضيوف بهدف مبكر سجله رولاندو ماندراغورا من ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة، لكن ساسوولو رد بعد خمس دقائق (14) مدركا التعادل بواسطة كريستيان فولباتو اثر تمريرة من المدافع البوسني طارق محرموفيتش الذي منحه التقدم في الدقيقة الاولى من الوقت بدل لاضائع للشوط الاول اثر تمريرة من الفرنسي أرمان لوريينتي.

ووجه الكندي اسماعيل كونيه الضربة القاضية لفيورنتينا بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 65.

وصعد ساسوولو الى المركز الثامن برصيد 20 نقطة مقابل ست نقاط لفيورنتينا العشرين الأخير.

ويلعب لاحقا فيرونا مع أتالانتا.