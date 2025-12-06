برمنغهام (المملكة المتحدة) : حطم الأرجنتيني إيميليانو بوينديا سلسلة أرسنال الخالية من الهزائم في 18 مباراة، بعدما سجل هدف الفوز القاتل لأستون فيلا 2 1 على متصدر الدوري الإنكليزي لكرة القدم السبت.

وكانت الخسارة الأخيرة لأرسنال في مختلف المسابقات تعود إلى 31 آب/أغسطس أمام مضيفه ليفربول بهدف.

وتأخر فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا بهدف في الشوط الأول سجله البولندي ماتي كاش (36) على ملعب "فيلا بارك"، قبل أن ينجح البديل البلجيكي لياندرو تروسار في إدراك التعادل لأرسنال بعد الاستراحة (52).

وفي مواجهة مثيرة، أهدر الفريقان عدة فرص قبل أن يستغل بوينديا ثغرة في دفاع أرسنال ليسجل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة (90+5).

وكان فيلا شوكة في خاصرة أرسنال في مواسم عدة، حيث انتزع نقاطا منه في لحظات حاسمة من سباق اللقب.

وهذه مواجهة محبطة جديدة أمام مدرب أرسنال السابق الإسباني أوناي إيمري، الذي قاد فريقه لتحقيق سبعة انتصارات متتالية في جميع المسابقات، ليصبح منافسًا غير متوقع على اللقب.

وبات أرسنال يتقدم بثلاث نقاط فقط عن فيلا صاحب المركز الثاني، بعد 15 مباراة، فيما يمكن لمانشستر سيتي الثالث تقليص الفارق إلى نقطتين إذا فاز على ضيفه سندرلاند.

وكان إيمري قد استبعد هذا الأسبوع أي حديث عن دخول فريقه سباق اللقب، معتبرًا أن أرسنال "أقوى فريق في أوروبا".

لكن فيلا وجه رسالة قوية، بعدما تحدى أرسنال ووجه ضربة موجعة لآماله في التتويج.

وجاءت المباراة في توقيت مثالي لمواجهة الفريق اللندني، الذي يعاني أزمة في قلب الدفاع بغياب الفرنسي وليام صليبا والبرازيلي غابريال والإسباني كريستيان موسكيرا.