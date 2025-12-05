باريس (فرنسا) : فرّط مرسيليا بفرصة تصدّر الدوري الفرنسي لكرة القدم موقتا بعد تلقيه خسارة محلية أولى منذ خمس مباريات، أمام مضيفه ليل 0 1 الجمعة في افتتاح المرحلة الخامسة عشرة.

وكان يمكن لمرسيليا أن يتصدر الدوري موقتا بـ32 نقطة، بفارق نقطة عن لنس المتصدر الذي يلعب مع مضيفه نانت السبت، ونقطتين عن باريس سان جرمان حامل اللقب قبل لقاء ضيفه رين في اليوم عينه.

وتجمد رصيد مرسيليا عند 29 نقطة بعد تلقيه رابع خسارة في الدوري، والأولى منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر أمام لنس 1 2.

في المقابل، رفع ليل رصيده إلى 29 نقطة أيضا بتحقيقه تاسع فوز، والرابع تواليا في مختلف المسابقات.

سجل إيثان مبابي، الشقيق الأصغر لقائد المنتخب الفرنسي كيليان نجم ريال مدريد الإسباني، هدف الفوز في الدقيقة 10.

وسيسافر مرسيليا إلى بلجيكا للقاء سان جيلواز في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا، قبل أن يستضيف لاحقا موناكو الذي خسر أمام مضيفه بريست بهدف نظيف سجله المالي كاموري دومبيا (28) قبل أن يكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد لودوفيك أجورك ببطاقة حمراء مباشرة (60).