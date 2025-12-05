إيلاف من الرباط: حقق "كان المغرب 2025" قبل انطلاقه عائدات مالية قياسية، إذ كشفت مصادر مطلعة من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم أن مداخيل الترويج الإعلاني وبيع التذاكر بلغت نحو 300 مليون يورو (حوالي 350 مليون دولار)، أي ما يعادل مجموع المداخيل التي حققتها الدورات الأربع السابقة مجتمعة.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن عائدات الاستشهار والرعاية التجارية وصلت مستويات غير مسبوقة في تاريخ كرة القدم الإفريقية، وذلك بسبب الترويج الإعلامي الكبير والبنية التحتية الرياضية الحديثة التي يوفرها المغرب. كما سجلت مداخيل بيع التذاكر قفزة غير مسبوقة بفضل التنظيم المحكم واستراتيجية التواصل الناجحة، ما جعل تجربة حضور المباريات تضاهي أكبر التظاهرات الرياضية العالمية.

وتشير هذه الأرقام القياسية إلى أن النسخة المغربية ليست دورة عادية، بل تشكل حدثا اقتصاديا مهما سيساهم في إعادة تقييم أساليب التسويق الرياضي في القارة. وستمنح المكاسب المالية الكبيرة للكونفدرالية الإفريقية هامشا أوسع لتطوير مسابقاتها، وتحسين موارد الاتحادات الرياضية الوطنية، والاستثمار في البنيات التحتية وبرامج التكوين. كما ستعزز الثقة مع الشركاء الدوليين الذين باتوا ينظرون إلى كرة القدم الإفريقية كمنصة تجارية واعدة.

رسالة إلى العالم: إفريقيا لاعب اقتصادي حقيقي

ويوجه النجاح المالي للبطولة المغربية رسالة واضحة إلى الأسواق العالمية، مفادها أن الكرة الإفريقية دخلت مرحلة جديدة من الاحتراف المالي والرياضي. وأنها لم تعد سوقا هامشية، بل أصبحت لاعبا اقتصاديا مؤثرا في المنظومة الرياضية الدولية.

وتسعى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى تحويل "كان المغرب 2025" إلى عرس كروي إفريقي يجمع بين الرياضة والثقافة والترفيه، ويشد أنظار العالم. وأكد مصدر موثوق داخل الجامعة، في تصريح لـ "إيلاف"، أن اللجنة الإفريقية المنظمة للبطولة تراهن على هذه النسخة لتعزيز إشعاع المملكة الدولي وإبراز بعدها الثقافي والحضاري، عبر تقديم بطولة استثنائية بمواصفات عالمية على مستوى التنظيم، التسويق، والصورة الفنية المرافقة.