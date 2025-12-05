واشنطن (الولايات المتحدة) : اصطدم المغرب، رابع مونديال 2022، مع البرازيل القوية في قرعة مونديال 2026 لكرة القدم التي سحبت الجمعة في واشنطن وشهدت منح الرئيس الأميركي دونالد ترامب جائزة السلام الجديدة من الاتحاد الدولي (فيفا).

وحصلت الأرجنتين حاملة اللقب وإسبانيا بطلة أوروبا على قرعة سهلة، فيما تبدو مهمة فرنسا أكثر صعوبة.

وأطلق الحدث في العاصمة الأميركية العد التنازلي الأخير لانطلاق البطولة بعد ستة أشهر، وهي النسخة الأولى التي تضم 48 منتخباً.

وسيبدأ منتخب ليونيل ميسي، الأرجنتين، حملة الدفاع عن اللقب الذي أحرزه في قطر عام 2022 بمواجهة الجزائر، كما سيلاقي النمسا والوافد الجديد الأردن في المجموعة العاشرة.

قال مدرب الجزائر البوسني فلاديمير بتكوفيتش "الأرجنتين مرشحة، سنحاول الكفاح أمام الأردن والنمسا. بإمكاننا تحقيق نتائج من أجل التأهل إلى الدور الثاني".

علّق المغربي جمال السلامي مدرب الأردن على القرعة قائلا لقناة بي إن سبورتس "مجموعتنا قوية لكن لدينا الحظوظ والقدرة لنكون منافسا قويا".

أما إسبانيا، فستستهل مشوارها بمواجهة الرأس الأخضر، التي تشارك لأول مرة، قبل أن تلتقي الأوروغواي والسعودية في المجموعة الثامنة.

وتأمل إنكلترا بطلة 1966 بقيادة الألماني توماس توخل في تصدر المجموعة الثانية عشرة التي تضم كرواتيا، وصيفة 2018، إضافة إلى غانا وبنما.

في المقابل، ستواجه فرنسا، حاملة لقب 1998 و2018، اختبارات صعبة أمام السنغال والنروج بقيادة الهداف إرلينغ هالاند في المجموعة التاسعة، التي ستكتمل بفريق متأهل من الملحق بين العراق وبوليفيا وسورينام.

وتقام البطولة بين 11 حزيران/يونيو و19 تموز/يوليو في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مع زيادة عدد الفرق من 32 في نسخة قطر إلى 48، ما يعني إقامة 104 مباريات مقابل 64 في النسخة السابقة.

وستستضيف الولايات المتحدة معظم المباريات، بما فيها النهائي على ملعب "ميتلايف" قرب نيويورك، فيما تحتضن المكسيك ثلاث مدن وكندا مدينتين من أصل 16 مدينة مضيفة.

وقال ترامب بعد تسلّمه الجائزة من رئيس فيفا جاني إنفانتينو في مركز كينيدي للفنون "لقد عملنا عن كثب مع هذين البلدين، وكان التنسيق والصداقة والعلاقة بيننا رائعة. إنه أحد أعظم الأوسمة في حياتي. إنه لشرف كبير أن أكون مع جاني، لقد قام بعمل مذهل".

قمة مغربية برازيلية

ورغم خطف ترامب الأضواء، حضر أيضا رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ورئيسة المكسيك كلوديا شينباوم.

وفيما تساقطت الثلوج خارج القاعة وسط أجواء باردة، تألق نجوم الرياضة والترفيه الأميركية على المسرح، حيث شاركت في تقديم الحفل عارضة الأزياء هايدي كلوم والممثل الكوميدي كيفن هارت، مع عروض موسيقية لفرقة "فيليدج بيبول" وروبي وليامس وأندريا بوتشيلي.

كما ساهم في سحب القرعة أساطير الرياضة مثل نجم كرة القدم الأميركية توم بريدي وأيقونة هوكي الجليد الكندي واين غريتسكي والنجم السابق في أن بي ايه شاكيل أونيل.

وستخوض المكسيك المباراة الافتتاحية أمام جنوب إفريقيا في المجموعة الأولى على ملعب أستيكا في مكسيكو سيتي في 11 حزيران/يونيو.

وستواجه البرازيل بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي المغرب، مفاجأة نصف نهائي 2022، في مجموعة ثالثة تضم اسكتلندا وهايتي.

وكان "أسود الأطلس" حقق إنجازا إفريقيا وعربيا غير مسبوق ببلوغه نصف نهائي كأس العالم في قطر.

وبدا وليد الركراكي مدرب المغرب واثقا، إذ قال "لماذا لا نصنع التاريخ مرة أخرى؟".

وتابع عن مقارنة منتخبه اليوم بالذي خاض النهائيات عام 2022 "الوضع الآن مختلف تماما. المغرب يشارك لمرة ثالثة تواليا ولدينا خبرة أكبر ولكن لدينا احترام لكل المنافسين".

وسبق للمنتخبين المغربي والبرازيلي أن تواجها في دور المجموعات من مونديال 1998 حين فازت البرازيل وصيفة تلك النسخة 3 0.

وسيلاقي المنتخب الألماني، بطل العالم أربع مرات، في المجموعة الخامسة منتخبات ساحل العاج والإكوادور وكوراساو، فيما يواجه منتخب البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو، مخضرم النصر السعودي، أوزبكستان وكولومبيا ومنتخبا من الملحق العالمي.

بلجيكا الأصعب على مصر

ويتوقع أن يشكل منتخب بلجيكا المهمة الأصعب لمصر التي يشرف عليها المحلي حسام حسن في مجموعة سابعة تضم إيرلندا ونيوزيلندا.

قال حسن "مجموعتنا فيها تنوّع بين منتخب كبير هو بلجيكا وإيران المعروفة بقوتها آسيويا ليست سهلة بالإضافة إلى نيوزيلندا المجتهدة. طموحنا المشروع أن نصل إلى أبعد مدى".

وستكون مهمة السعودية صعبة في مجموعة ثامنة تضم إسبانيا بطلة أوروبا والأوروغواي بطلة العالم 1930 و1950 والوافدة الجديدة الرأس الأخضر.

رأى الفرنسي هيرفيه رونار مدرب السعودية أن المباريات "ستكون محتدمة. مجموعة قوية ولكن لدينا أيضا فريق قوي أيضا".

وأضاف "كل الاحتمالات قائمة. هدفنا التأهل إلى الدور الثاني لأننا قدمنا شيئا جيدا في النسخة الماضية لكن لم نتأهل".

تونس حالمة بأول دور إقصائي

كما ستكون هولندا الخصم الأصعب لتونس الحالمة بتأهل أول في تاريخها إلى الأدوار الإقصائية، في مجموعة سادسة تضم اليابان ومتأهلا أوروبيا قد يكون السويد.

وبدا سامي الطرابلسي مدرب تونس واقعيا فاعتبر أن المواجهات مع منافسيه لن تكون سهلة "المنتخب الهولندي متألق في الفترة الأخيرة وخرج أمام الأرجنتين في ربع النهائي (النسخة الماضية)".

وأضاف "منتخب اليابان متطور بطريقة عجيبة. يتواجد في النسخ الثمانية الأخيرة وهذا يدل على التطور الكروي في اليابان".

وبعد تأهلها الأول من بوابة التصفيات، تبدو مهمة قطر مقبولة مع البوسنة والهرسك وسويسرا، خصوصا إذا أخفق المنتخب الإيطالي في التأهل عن مساره الأوروبي.

"أعظم حدث شهدته البشرية"

وحصلت الولايات المتحدة، الدولة المضيفة، على مجموعة متوازنة تضم الباراغواي وأستراليا ومنتخبا أوروبيا من الملحق.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ32، إضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث.

وقال إنفانتينو "ستكون أعظم كأس عالم على الإطلاق، أعظم حدث شهدته البشرية. لدينا ثلاث دول جميلة، 16 مدينة مضيفة رائعة، و48 منتخبا ممتازا سيتنافسون في 104 مباريات ليصبح واحدا منهم بطل العالم".