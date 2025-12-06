طوكيو : عزز كاشيما أنتلرز رقمه القياسي في الدوري الياباني لكرة القدم، محرزا اللقب للمرة التاسعة في تاريخه، بعد فوزه على يوكوهاما مارينوس 2 1 السبت في الجولة الأخيرة من الموسم.

ودخل أنتلرز اللقاء على ملعبه المكتظ تحت أنظار الأسطورة البرازيلية ولاعبه السابق زيكو، وهو يتصدر الترتيب بفارق نقطة عن كاشيوا ريسول.

وسجل البرازيلي ليو سيارا هدفين، واحد في كل شوط، ليضع فريقه في المقدمة، قبل أن يقلص يوكوهاما الفارق في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، ما جعل النهاية مثيرة، خصوصًا مع فوز ريسول في مباراته 1 0.

وحافظ أنتلرز على تقدمه ليحقق أول لقب له منذ 2016، في موسمه الأول بقيادة المدرب تورو أونيكي، الذي قال: "أصبحت المباراة صعبة في نهايتها، لكن اللاعبين أصبحوا أقوى خلال الموسم. كنا نريد أن نصنع فارقًا كبيرًا في بداية الموسم، لكن الأمر حُسم اليوم بهوامش ضيقة".

ويعزز هذا التتويج مكانة أنتلرز كأكثر الفرق نجاحًا في تاريخ الدوري، إذ بات يتقدم بأربع بطولات على أقرب منافسيه مارينوس.

وتصدر الفريق معظم فترات الموسم، لكنه واجه منافسة شرسة من ريسول الباحث عن لقبه الأول منذ 2011، والذي أنهى الموسم بستة انتصارات متتالية ولم يخسر منذ آب/أغسطس.