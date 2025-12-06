ميامي : يهدف الأسطورة ليونيل ميسي وفريقه إنتر ميامي السبت إلى إحراز أول لقب في الدوري الأميركي لكرة القدم (أم أل أس)، عندما يواجهان ضيفهم فانكوفر وايتكابس بقيادة الألماني توماس مولر، الذي شكّل لعقد ونصف عقدة للنجم الأرجنتيني.

غداة سحب قرعة مونديال 2026 الذي تستضيفه الولايات المتحدة إلى جانب كندا والمكسيك، لم يكن بوسع الدوري الأميركي أن يحلم بأفضل من مواجهة عند الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي (19:30 بتوقيت باريس) بين أيقونته ليونيل ميسي (38 عاما) وآخر النجوم الأوروبيين المنضمين حديثًا إلى البطولة، توماس مولر (36 عامًا)، الذي وصل إلى كندا في آب/أغسطس.

ستكون موهبة بطل العالم ميسي أمام جماهيره في مواجهة برودة المهاجم الألماني القاتل، كلاسيكو في عالم كرة القدم نادرًا ما مال لصالح حامل الكرة الذهبية ثماني مرات.

فقد أذلت ألمانيا الأرجنتين برباعية نظيفة في ربع نهائي كأس العالم 2010 مع ثنائية لمولر، قبل أن تهزمها 1 0 في نهائي 2014.

وفي آب/أغسطس 2020، سحق بايرن ميونيخ برشلونة بقيادة ميسي 8 2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد سنوات من فوز نادر للكاتالونيين على البافاريين (3 0 في نصف نهائي نسخة 2014 2015).

وقال مولر في نشرته الشهرية هذا الأسبوع: "ما أجمل من مواجهة الأسطورة، اللعب ضد ميسي والفوز عليه؟"، مشيرًا إلى أنه خرج منتصرًا في 7 من أصل 10 مواجهات بينهما.

وأضاف في تصريح لشبكة "آبل تي في": "إنها مباراة نهائية كبيرة. أردت هذه المواجهة وها نحن فيها"، مؤكدًا في الوقت عينه أنها "ليست ميسي ضد مولر".

وقدم فانكوفر وايتكابس، ثاني ترتيب الموسم العادي في الغرب، كرة جميلة هذا الموسم مستفيدًا من انضمام مهاجمه الألماني الذي سجل 8 أهداف في 11 مباراة.

لكن الفرصة تبدو مثالية لإنتر ميامي، ثالث ترتيب الموسم العادي في الشرق، والذي يعيش فترة رائعة بقيادة ميسي، هداف الدوري (29 هدفًا، ثم 6 أهداف في الأدوار الإقصائية)، إلى جانب المهاجم الأرجنتيني الآخر تاديو أليندي صاحب 8 أهداف في 5 مباريات.