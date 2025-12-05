إيلاف من واشنطن: لأنه يدرك جيداً غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب جراء عدم الحصول على جائزة نوبل للسلام، فبادر جياني انفانتينو رئيس الفيفا، وأسس جائزة جديدة أطلق عليها مسمى "جائزة الفيفا للسلام"، وجعل ترامب أول من يفوز بها على هامش قرعة مونديال 2026 والتي أقيمت الجمعة.

🚨 Giani Infantino: "Por favor, dê as boas-vindas ao primeiro vencedor do Prêmio da Paz da FIFA - o 45º e 47º presidente dos EUA, o Sr. Donald J. Trump!" https://t.co/nC0lCef1zf pic.twitter.com/2HwCLYNXIh — Vox Liberdade  (@VoxLiberdade) December 5, 2025

ليس هذا فحسب بل إن التاريخ سوف يقف طويلاً أمام مشهد سحب ترامب لقرعة كأس العالم 2026، فهي المرة الأولى في التاريخ التي ينجح خلالها رئيس الفيفا في إقناع رئيس دولة بسحب القرعة المونديالية، واللافت في الأمر أن هذا الرئيس هو الحاكم الافتراضي للعالم، ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.

وبدا ترامب في قمة سعادته كسائر اللقاءات السابقة التي جمعته مع الساحر الأصلع انفانتينو، فالسحر الذي يحظى به رئيس الفيفا مع جميع قيادات العالم شرقاً وغرباً يظل له تأثيره وطابعه الخاص حينما يلتقي ترامب، والأمر لا يتعلق بترأسه للمؤسسة التي تدير اللعبة الشعبية الأولى في العالم فحسب، ولا يتعلق بسحر كأس العالم فقط، بل إن للأمر علاقة بسحر انفانتينو وقدرته على اختراق عقل وقلب كل قيادي وسياسي في العالم.

من ترامب إلى بوتين وصولاً لحكام الخليج

جياني انفانتينو "ملك وحاكم إمبراطورية كرة القدم" سيطر على قلب دونالد ترامب، وحظي بقبول فائق لدى فلاديمير بوتين، وكسب ود واحترام قيادات الخليح، وعلى رأسهم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، والشيخ تميم بن حمد أمير قطر، بل حظي بعلاقة رائعة مع كل سياسي آخر تقريبًا في كافة أرجاء العالم.

وقد برز إنفانتينو كلاعب بارز في السياسة الأميركية، على مدار العام الماضي، جاب مراكز السلطة في البلاد، من قاعات المدينة إلى البيت الأبيض، ساحرًا السياسيين، ومنفقًا أموالًا من خزينة الفيفا الممولة جيدًا لدعم المشاريع المحلية.

ابن عامل سكك حديد سويسري

أظهر إنفانتينو، البالغ من العمر 55 عامًا، وهو ابن عامل سكك حديد سويسري إيطالي، بالفعل براعة في التعامل مع الحكومة الأميركية على جميع المستويات، فهو يحافظ على علاقة صداقة وطيدة مع ترامب من خلال زياراته للمكتب البيضاوي وتبادل الهدايا الفاخرة.

كما أنه يتودد إلى قادة المدن والولايات التي يقودها الديمقراطيون حيث ستُقام غالبية المباريات، دون أن يُنفر البيت الأبيض من خلافاته معهم بشأن قضايا أخرى.

قال بيتر توموزاوا، الرئيس التنفيذي للجنة سياتل المنظمة لكأس العالم 2026: "قد تقول إنه سياسي، لكن من ناحية أخرى، فهو يحاول فقط الترويج لما يمكن أن تقدمه كرة القدم في جميع أنحاء العالم".

قريب من الكرملين والدوحة

لم يكن الجميع راضيًا. فكما واجه إنفانتينو انتقادات لتقربه من الكرملين الروسي وقطر عندما استضافتا كأس العالم، لم يلق احتضانه للرئيس الأميركي المثير للجدل استحسانًا لدى أعضاء الفيفا وقاعدة جماهيرية كروية كبيرة حول العالم.

فعندما اختار إنفانتينو السفر مع ترامب بدلًا من حضور اجتماع أعلى هيئة إدارية لكرة القدم كما كان مقررًا، اتهمت المنظمة التي تمثل اتحادات كرة القدم الأوروبية إنفانتينو بإعطاء الأولوية "للمصالح السياسية الخاصة"، قائلةً إن ذلك "لا يخدم اللعبة، ويبدو أنه يضع مصالحها في المرتبة الثانية".

السيطرة على امبراطورية الفيفا

يدين إنفانتينو، بطريقة ما، بمنصبه الحالي للولايات المتحدة، في الساعات الأولى من صباح 27 مايو (أيار) 2015، دخل عناصر من الشرطة السويسرية بملابس مدنية فندق زيورخ الفاخر، حيث كان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يعقد اجتماعه السنوي.

وكانوا هناك بناءً على طلب وزارة العدل الأميركية، التي كانت تحقق في الفساد في عالم كرة القدم لمدة خمس سنوات. ألقت الشرطة القبض على عدد من مسؤولي الاتحاد، بينما كان عمال فندق باور أو لاك يحملون ملاءات بيضاء في محاولة لإخفاء المشهد عن الصحافة. في النهاية، وُجهت اتهامات إلى 14 مسؤولاً ومديراً تنفيذياً للتسويق في المحاكم الأمريكية بتهم الاحتيال والرشوة وغسل الأموال.

أطاح التحقيق بكبار قادة الرياضة. أعلن سيب بلاتر، الذي شغل منصب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لمدة 17 عامًا، استقالته بعد أيام قليلة من إعادة انتخابه لولاية أخرى. وبعد أشهر، أثارت دفعة مشبوهة دفعها بلاتر لميشيل بلاتيني، المسؤول الكروي الأعلى في أوروبا، تحقيقًا من جانب المدعي العام السويسري. وفي أكتوبر (تشرين الأول) من ذلك العام، أوقفت لجنة الأخلاقيات في الفيفا كلا الرجلين مؤقتًا؛ وأنهت قرارات الإيقاف اللاحقة مسيرتهما الكروية.

انفانتينو جاهز لخلافة الفاسدين

مهد ذلك الطريق أمام إنفانتينو، الذي تدرج في المناصب الإدارية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قبل أن يشغل منصب أمينه العام لست سنوات. (رئيس الاتحاد يشبه رئيس الدولة، والأمين العام يشبه رئيس الحكومة). كان يُنظر إليه على أنه الذراع الأيمن لبلاتيني، وكان رأسه الأصلع واضحًا للجماهير حول العالم من خلال الاحتفالات المتلفزة التي سحب فيها إنفانتينو كرات قرعة دوري أبطال أوروبا.

لكن المحامي متعدد اللغات كان أيضًا بارعًا في عقد الصفقات، وقد استخدم مهاراته هذه للوصول إلى رئاسة الفيفا، حيث يحق لكل دولة عضو، وعددها 207، التصويت. في جلسة خاصة عُقدت في فبراير (شباط) 2016 بسبب قضية الفساد، عزز إنفانتينو قاعدته الانتخابية الأوروبية بدعم من اتحادات أميركا الشمالية والجنوبية، وحصل على 115 صوتًا في جولة الإعادة.

كانت أول بطولتين رئيسيتين سيرأسهما الرئيس الجديد قد حُددتا بالفعل. أُسندت استضافة بطولتي كأس العالم التاليتين إلى روسيا في عام 2018، وقطر في عام 2022 ، ونجح انفانتينو في التقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، كما كسب ود الأمير محمد بن سلمان، حيث تستضيف المملكة العربية السعودية المونديال أيضاً.

تحديات مونديال 2026

نسخة 2026 من البطولة تحديًا سياسيًا مختلفًا تمامًا بالنسبة لإنفانتينو. ستكون الولايات المتحدة والمكسيك وكندا - التي مُنحت حق استضافة الألعاب في عام 2018 بعد تقديم عرض مشترك - أول ثلاث دول تستضيف البطولة بشكل مشترك. وبدون وزارة رياضية اتحادية، كما هو الحال في العديد من الدول الأخرى التي استضافت كأس العالم، يمكن للفيفا أن يتولى دورًا مباشرًا في تشكيل البنية التحتية للحكومة الأميركية التي ستنسق كل شيء خارج محيط الملعب.

قام إنفانتينو بأول زيارة له إلى المكتب البيضاوي في عام 2018، برفقة رئيس الاتحاد الأميركي لكرة القدم كارلوس كورديرو. سلم إنفانتينو بطاقة حمراء لحكم كان ترامب يستمتع بإظهارها أمام الكاميرات، وقميصًا لكرة القدم يحمل الرقم 26 - على الرغم من أنه كان من غير المتصور آنذاك أن يكون ترامب في منصبه عند إقامة البطولة تحت أي ظرف من الظروف. لكن وجود مؤيد متحمس في البيت الأبيض سيكون مفيدًا خلال سنوات التحضير.

قال ترامب آنذاك: "كانوا يتصلون بي باستمرار في محاولة لإقناعي بالانضمام". لكن الأمر لم يتطلب سوى مكالمة واحدة، فعندما سمعتُ كلمة "كأس العالم"، رغبتُ في المشاركة.

لكن لم يكن بإمكان إنفانتينو إنجاز الكثير في واشنطن. (على عكس الدول التي استضافت كأس العالم مؤخرًا، ستُعرف الولايات المتحدة بعدم استضافتها أي مباريات أو فعاليات رسمية في عاصمتها). على عكس عام 1994، عندما استضافت الولايات المتحدة كأس العالم للمرة الأولى والوحيدة، لا توجد لجنة تنظيم مركزية تُشرف على الفعاليات في المدن المختلفة وتُنسق جمع التبرعات والحقوق التجارية فيما بينها. بدلًا من ذلك، تربط 16 مدينة مضيفة أمريكية وكندية ومكسيكية علاقات فردية مع الفيفا.

كان إنفانتينو مولعًا بقول: "يجب أن تكون محليًا لتكون عالميًا"، وهناك برزت الولايات المتحدة - على الرغم من الإمكانات الاقتصادية لسوقها الكبير - بشكل مميز. كان إنفانتينو يعلم أن كرة القدم تنافس على جذب انتباه الأمريكيين في سوق ترفيهي مزدحم، حيث يمكن للرياضات الأكثر رسوخًا الاستفادة من التقاليد العريقة والاحتفالات المألوفة والجماهيرية المتواصلة عند مخاطبة السياسيين لصياغة سياساتهم.

هذا الرجل موجود في كل مكان به كاميرات

ستبدأ كرة القدم الدولية من الصفر تقريبًا، وبدأ إنفانتينو حملة استمرت لسنوات لترسيخ جذوره في الفيفا، رحلةً تلو الأخرى. كان إنفانتينو، المنطلق بحرية، يظهر في كل مكان تقريبًا حيث توجد كاميرات، برفقة فريقه الخاص الذي يوثق كل خطاب ومصافحة لمتابعيه البالغ عددهم 3 ملايين على إنستغرام.

مشاكل سياسية في طريق الساحر الأصلع

الحرص الدائم على إرضاء الجماهير في كل مكان تسبب في مشاكل سياسية لإنفانتينو من قبل. قال إنفانتينو في مؤتمر صحفي عشية انطلاق كأس العالم 2022 في قطر: "أشعر اليوم بأنني قطري. أشعر اليوم بأنني عربي. أشعر اليوم بأنني أفريقي. أشعر اليوم بأنني مثلي. أشعر اليوم بأنني معاق. أشعر اليوم بأنني عامل مهاجر".

أثار هذا التعليق استياء الجميع تقريبًا - منظمات حقوق الإنسان التي انتقدت استخدام العمالة الوافدة في بناء الملاعب، ونشطاء مجتمع الميم الذين اعتبروا أن التعليق يُقلل من شأن التوجه الجنسي، والمحافظين الاجتماعيين الذين اعتبروا أن مسؤولًا تنفيذيًا في شركة ما قد غفل عن هويته، حتى مراسلة أشارت إلى أنه أغفل ذكر الجنس في سلسلة هويته الإنسانية. (وأضاف إنفانتينو بسرعة: "أشعر وكأنني امرأة".)

وقال أحد أعضاء مجلس الفيفا، الهيئة الرئيسية لصنع القرار في الاتحاد، والذي طلب عدم الكشف عن هويته ليتحدث بصراحة: "الأهم من ذلك، أنني شخصيًا لا أحمل أي ضغينة ضده - فهو ليس محتالًا. لكن المشكلة تكمن في ثقته بنفسه: إنه يُحب المليارديرات. عندما يرى أصحاب الثروات، يذوب".

سجل مستشار ترامب، أليكس بروزويتز مقولة للتاريخ، حيث قال: "قد يكون إنفانتينو الرجل الأكثر نفوذًا في العالم. هل تعلمون؟ وقد يكون الرجل الأكثر إثارة للاهتمام في العالم، إنه هو... هذا الرجل يعيش هذه اللحظة، ويستغلها".

وقال مسؤول في الفيفا: "إنه يسير على حبل مشدود صعب، محاولاً الموازنة بين العديد من القضايا المتضاربة في عالم كرة القدم والجغرافيا السياسية، وينجح في ذلك بمهارة عالية، بطريقة تتسم بالصدق والأمان، وقادر أيضاً على بناء العلاقات التي يحتاجها".