ابوظبي : ينطلق سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، ثاني ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد هذا الموسم، من المركز الأول في جائزة أبوظبي الكبرى الأحد، بعد أن حقق أسرع زمن في التجارب التأهيلية السبت، متقدما على المتصدر البريطاني لاندو نوريس (ماكلارين).

وفي ترتيب البطولة، يتقدم نوريس بفارق 12 نقطة عن بطل العالم في الأعوام الأربعة الأخيرة فيرستابن، و16 عن زميله في ماكلارين، الأسترالي أوسكار بياستري الذي جاء ثالثا في التجارب التأهيلية.

ويُعد هؤلاء الثلاثة آخر المنافسين على لقب بطل العالم لعام 2025 الذي سيُحسم الأحد.

وسيحرز نوريس اللقب بحال حلوله بين الثلاثة الأوائل.

وتقدم فيرستابن بفارق 0.201 ثانية عن نوريس، بينما تأخر بياستري عن زميله بـ 0.029 ث.

وقال فيرستابن بعد نهاية التجارب "لقد كانت لفتنا أسرع بعض الشيء وأنا سعيد للغاية بتصدري".

وأضاف "هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكننا فعله، أن نتحكم بما لدينا ونستفيد إلى أقصى حد من السيارة، وقد فعلنا ذلك بالتأكيد في التجارب التأهيلية".

وشكّل الانطلاق من المركزين الأولين أهمية كبرى خلال تجارب أبو ظبي الرسمية، إذ أفضت النسخ الـ12 الأخيرة إلى فوز أحدهما، من بينها 10 فاز بها صاحب المركز الأول عند خط الانطلاق.

من جهته، أوضح نوريس "قمنا بكل ما في وسعنا. أعتقد أن لفتتي كانت جيدة جدا، وأنا راضٍ عنها".

وأضاف "بالطبع أشعر بخيبة أمل لعدم الانطلاق من المركز الأول في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة، لكننا لم نكن سريعين بما يكفي اليوم. علينا أن نحاول تحقيق ذلك غدا (الأحد)".

وحلّ سائق مرسيدس، البريطاني جورج راسل رابعا متقدما على سائقي فيراري شارل لوكلير من موناكو وأستون مارتن المخضرم الإسباني فرناندو ألونسو (44 عاما).

واحتل الفرنسي إستيبان أوكون (هاس) المركز الثامن، أمام مواطنه إسحاق حجار (آر بي) الذي سينطلق تاسعا.

وعن السباق المرتقب، قال فيرستابن "سأحاول الفوز بالسباق، لكن في الوقت نفسه نريد أن نحصد أكبر عدد ممكن من النقاط من المطاردين لي ونحاول الفوز بالبطولة".

وأضاف "نحتاج إلى قليل من الحظ مما سيحدث خلفنا".

أما البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، فسيخوض آخر سباق له هذا الموسم مع فيراري الذي انضم إليه في كانون الثاني/يناير، من مركز متأخر جدا هو السادس عشر.