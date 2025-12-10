إيلاف من لندن: أطلق متطرفون إنكليز حملة على اللاعب المصري محمد صلاح هداف ليفربول والدوري الانكليزي، طالبوا خلالها عبر منصات السوشيال ميديا بحرمان صلاح المشاركة في مباراة السبت المقبل، أمام برايتون في الدوري الانجليزي، بل وحرمانه من دخول الأنفيلد، كي لا تتاح له الفرصة لوداع جماهير ليفربول، وهو ما يعد رد الفعل الأشد تطرفاً في مواجهة تصريحات صلاح الذي قال إن ليفربول قد تخلى عنه وألقى به تحت الحافلة، وجعله كبش فداء لسوء النتائج الموسم الحالي.

الحملة التي يتزعمها البعض من جماهير ليفربول، والبعض من الانكليز الذين يرون أن صلاح أساء للجميع بتصريحاته، وتحديداً أساء لمفهوم الاحترافية الرياضية، حيث كان يتوجب عليه التزام الصمت وتفضيل مصلحة الفريق على مصلحته الشخصية.

ووفقاً لهؤلاء أساء صلاح كذلك إلى صورة البريميرليغ الذي يعتز به الانكليز كقوة ناعمة بريطانية على الساحة العالمية، وجاءت هذه الحملة الغاضبة المضادة لصلاح بعد أن ألمح إلى أن مباراة السبت قد تكون الأخيرة له، وأنه سوف يعمل على وداع الجماهير قبل الذهاب للمشاركة من منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، مضيفاً :"لا أعلم ماذا سيحدث خلال فترة وجودي مع منتخب بلادي في بطولة أمم أفريقيا".

الصحافة تلمح إلى غياب صلاح

وبعيداً عن حملة السوشيال ميديا المضادة لصلاح، فقد أكدت تقارير صحفية بريطانية مساء الأربعاء، موقف الدولي المصري محمد صلاح من مباراة ليفربول وبرايتون القادمة في إطار منافسات مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز موسم 2025-26.

ويستعد نادي ليفربول من أجل خوض مواجهة صعبة ومهمة للغاية أمام منافسه الشرس والعنيد فريق برايتون يوم السبت القادم، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر، من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-26، على ملعب «أنفيلد رود» معقل رفقاء محمد صلاح جناح الريدز.

وأوضح موقف «توك سبورت» البريطاني الشهيرة، أن محمد صلاح لن يكون ضمن قائمة ليفربول ضد برايتون وفقاً لقرار مشترك بين الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول، وإدارة النادي.

الأسطورة جيرارد يريد صلحاً

رأى قائد ليفربول السابق ستيفن جيرارد أن الفريق لا يزال بحاجة للنجم المصري محمد صلاح، داعيا إياه للـ"تراجع" عن التصريحات النارية التي أطلقها واتهم فيها النادي بـ"التخلي عنه".

وقال جيرارد لقناة "تي أن تي سبورتس": "من الواضح أنه مستاء جدا لعدم مشاركته، وهذا أمر أحترمه".

وتابع "لقد أخطأ بالكلام عن تخلي النادي عنه. يجب أن يتراجع عن ذلك قليلا ومعالجة الأمر مع المدرب".

وأوضح جيرارد أن الخلافات بين اللاعبين والإدارات ليست شيئا جديدا "لقد رأيت ذلك وعشته مع (لويس) سواريس عندما اختلف وجها لوجه مع براندن (رودجرز). كنت هناك وفعلت ذلك بنفسي. أطلقت تصريحات مماثلة لصلاح في 30 ثانية ضد (مانشستر) يونايتد وتعرضت للطرد".

وأضاف جيرارد "لا أحد مثالي، وكلنا فقدنا السيطرة كلاعبين، وقمنا بأشياء عاطفية"، معربا عن أمله في أن يدرك صلاح في النهاية أنه كان "منفعلا قليلا ومتسرعا بعض الشيء".

