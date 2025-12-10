إيلاف من الدوحة: اكتمل عقد المنتخبات الثمانية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من كأس العرب "قطر 2025"، التي تستضيفها الدوحة.

فقد تأهل منتخب الجزائر إلى ربع النهائي في صدارة المجموعة الرابعة، إثر فوزه على نظيره العراقي بهدفين دون رد، ليتأهلا معا إلى الدور نفسه.

وفي المجموعة الثالثة، خطفت منتخب الإمارات بطاقة التأهل الثانية بعد فوزه على الكويت بنتيجة 3 أهداف لهدف، مستفيدا من خسارة مصر الثقيلة أمام الأردن بثلاثية دون مقابل، وكان منتخب الأردن قد ضمن التأهل في صدارة المجموعة.

وكان المنتخب الفلسطيني ونظيره السوري، قد تأهلا على حساب قطر وتونس، بينما تأهلت السعودية والمغرب على حساب جزر القمر وعمان.

مواجهات الدور ربع النهائي

تبدأ مباريات ربع النهائي بالمواجهة بين المغرب وسوريا (17:30)، فيما يتواجه منتخب فلسطين مع السعودية في المباراة الثانية التي ستجري يوم الخميس 11 ديسمبر (كانون الأول) الساعة (20:30) وفي اليوم التالي، سيتواجه منتخبا الأردن والعراق الساعة (17:30) ، ثم الجزائر والإمارات (20:30).

(ملاحظة: الموعد بتوقيت السعودية)