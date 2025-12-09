انطلقت بطولة كأس العرب 2025 الدولية في قطر بغياب عدد من اللاعبين العرب المحترفين في أوروبا، وهو ما أتاح فرصة لظهور أسماء جديدة في المنتخبات المشاركة. ويأتي هذا الغياب نتيجة تداخل مواعيد البطولة مع كأس الأمم الإفريقية 2026 في المغرب، إذ يفصل بين الحدثين ثلاثة أيام فقط، إلى جانب التزامات اللاعبين مع أنديتهم.

ورغم غياب بعض النجوم، ما تزال البطولة تحظى بمتابعة واسعة في المنطقة باعتبارها المنافسة الأبرز بين المنتخبات العربية، ويحمل المنتخب الجزائري لقبها الأخير بعد فوزه في نهائي نسخة 2021.

ومع انطلاق المنافسات، دعا موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الجمهور إلى متابعة عشرة لاعبين برزوا مع منتخباتهم خلال السنوات الماضية، وأشار في تقرير نشره على موقعه إلى أنهم يمتلكون القدرة على تقديم أداء مؤثر وصناعة الفارق خلال مباريات هذا العام.

كأس العرب: كل ما يجب أن تعرفه عن مباريات اليوم الخامس

Getty Images محمد صلاح أبرز النجوم العرب الغائبين عن البطولة

من هم أبرز اللاعبين الغائبين؟

يبرز في قائمة الغائبين عن كأس العرب عدد من اللاعبين الذين تتجاوز شهرتهم حدود العالم العربي، سواء الذين يلعبون حالياً في الدوريات الأوروبية الكبرى أو سبق لهم الاحتراف فيها.

مصر:

يفتقد المنتخب المصري حضور مهاجمه محمد صلاح، المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي، إلى جانب المهاجم عمر مرموش، لاعب نادي مانشستر سيتي.

المغرب:

يخوض المنتخب المغربي منافسات البطولة من دون مدافعه أشرف حكيمي، الظهير الأيمن في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وحارس مرماه ياسين بونو، لاعب نادي الهلال السعودي حالياً والحارس السابق لأندية أتلتيكو مدريد وجيرونا وإشبيلية في الدوري الإسباني. كما يغيب لاعب الوسط عز الدين أوناحي، الذي يلعب حالياً لنادي جيرونا الإسباني، والمهاجم يوسف النصيري، لاعب فنربخشة التركي حالياً وإشبيلية الإسباني سابقاً.

الجزائر:

يشارك المنتخب الجزائري، حامل لقب النسخة الماضية من كأس العرب، بغياب مهاجمه رياض محرز، لاعب نادي الهلال السعودي ونجم مانشستر سيتي سابقاً، إضافة إلى غياب الظهير الأيسر ريان آيت نوري، لاعب نادي مانشستر سيتي. كما يغيب لاعب الوسط إسماعيل بن ناصر، لاعب نادي ميلان الإيطالي، وصانع الألعاب حسام عوار، لاعب نادي الاتحاد السعودي حالياً وأولمبيك ليون الفرنسي سابقاً.

تونس:

يفتقد المنتخب التونسي لاعب الوسط الشاب حنبعل المجبري، لاعب نادي بيرنلي الإنجليزي حالياً، الذي بدأ مسيرته الكروية في فرنسا قبل انتقاله إلى أكاديمية نادي مانشستر يونايتد عام 2019.

الأردن:

يخوض المنتخب الأردني البطولة بغياب مهاجمه موسى التعمري، المحترف في الدوري الفرنسي مع نادي ستاد دو رين، إضافة إلى المدافع يزن العرب، لاعب نادي سول في الدوري الكوري الجنوبي.

Getty Images أكرم عفيف مهاجم المنتخب القطري

لاعبون تنصحكم الفيفا بمتابعتهم

أكرم عفيف - قطر

مهاجم نادي السد القطري، والحاصل على جائزة أفضل لاعب آسيوي في حفل الاتحاد القاري في سيول في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي للمرة الثانية، بعد فوزه باللقب نفسه عام 2019.

يعدّ الجناح الأيسر أكرم عفيف من أبرز اللاعبين الذين يعتمد عليهم المنتخب القطري في مبارياته.

حصل عام 2024 على لقب ثاني أفضل هدّاف في العالم مع المنتخبات الوطنية بحسب موقع فيفا، بعد تسجيله 13 هدفاً في 19 مباراة مع المنتخب القطري.

عادل بولبينة - الجزائر

اللاعب الشاب عادل بولبينة من مواليد عام 2003. انتقل حديثاً إلى الدوري القطري بعد رحيله من صفوف نادي بارادو الجزائري، وانضم هذا الموسم إلى نادي الدحيل.

توج بولبينة هداف الدوري الجزائري الموسم الماضي برصيد 20 هدفاً، وقدم 7 تمريرات حاسمة مع نادي بارادو.سجّل بولبينة هدفين مع الجزائر في مرحلة تصفيات المجموعات لبطولة كأس العرب.

عبد الرزاق حمدالله - المغرب

يبلغ المهاجم عبد الرزاق حمدالله 35 عاماً، ويلعب حالياً في نادي الشباب السعودي.

لا تزال أرقامه في الدوري السعودي لافتة، إذ سجّل في الموسم الماضي 26 هدفاً وقدم 4 تمريرات حاسمة.

خاض حمدالله مسيرة كروية بدأت مع الأندية المغربية، ثم احترف في النرويج والصين قبل انتقاله إلى الدوري السعودي، حيث لعب لأندية النصر والاتحاد والشباب، وأخيراً الهلال.

يزن النعيمات - الأردن

المهاجم الأردني يزن النعيمات من مواليد عام 1999، يلعب حالياً للنادي العربي في قطر، ولعب سابقاً مع الأهلي القطري بعد انتقاله من نادي سحاب الأردني.

ساهم في وصول منتخب بلاده إلى نهائي كأس آسيا قبل عامين، بتسجيله 4 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة في 7 مباريات.

برز مؤخراً في تصفيات كأس العالم 2026 بعد تسجيله 8 أهداف وصناعته 7 أخرى في 14 مباراة، وسجّل في مباراة منتخب بلاده أمام الإمارات ليقوده للفوز 2-1.

Getty Images سالم الدوسري صاحب الهدف الشهير ضد الأرجنتين في بطولة كأس العالم 2022

سالم الدوسري - السعودية

صاحب الهدف الشهير الذي مكّن المنتخب السعودي من الفوز على الأرجنتين في افتتاح بطولة كأس العالم الأخيرة.

لاعب نادي الهلال، من مواليد عام 1991، وانتقل إلى نادي فياريال الإسباني في صفقة إعارة لموسم واحد، لكنه ظهر في مباراة واحدة فقط ضد ريال مدريد.

نال لقب أفضل لاعب كرة قدم في آسيا مرتين، عامي 2022 و2025.

حازم مستوري - تونس

انضم المستوري (28 عاماً) حديثاً إلى المنتخب التونسي، بعد أن لفت الأنظار بأدائه في دوري الدرجة الأولى التونسي مع فريق الاتحاد المنستيري. وقد انتقل مؤخراً إلى نادي دينامو ماخاتشاكالا، للعب في دوري الدرجة الأولى في داغستان.

سجّل المستوري هدفاً ضد البرازيل في المباراة الودية التي جمعتهما قبل انطلاق كأس العرب، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

كايو لوكاس - الإمارات

كايو لوكاس فرنانديز، المعروف حالياً باسم كايو، برازيلي الأصل من مواليد 1994، حصل على الجنسية الإماراتية عام 2024.

يلعب لوكاس مع نادي الشارقة الإماراتي، وسجّل في الموسم الحالي حتى الآن 12 هدفاً في 19 مباراة، بالإضافة إلى خمس تمريرات حاسمة.

وفي مسيرته الكروية، لعب في البرازيل مع فريقي أميريكا وساو باولو، قبل انتقاله إلى اليابان للعب موسمين مع فريق كاشيما أنتلرز، ومنها إلى الإمارات حيث لعب مع العين والشارقة. ثم انتقل للعب موسمين مع نادي بنفيكا الإسباني، لكنه لم يظهر سوى في أربع مباريات في الدوري، ليعود لاحقاً إلى الإمارات مع نادي الشارقة.

أيمن حسين - العراق

يعد أحد أبرز لاعبي الدوري العراقي، وقد سجّل 16 هدفاً مع المنتخب الوطني في آخر 14 مباراة، لينال لقب أفضل هدّافي العالم مع المنتخبات الوطنية لعام 2024.

يلعب حالياً مع نادي الكرامة العراقي، وهو من مواليد 1996 في محافظة الحويجة.

بدأ مسيرته الكروية مع نادي دهوك عام 2013، ولعب لعدة أندية محلية، إضافة إلى تجارب احترافية في تونس مع نادي الصفاقسي، وفي المغرب مع نادي الرجاء، وفي قطر والإمارات أيضاً.

عدي دباغ - فلسطين

يعد من أبرز الأسماء الفلسطينية المشاركة مع المنتخب، وهو مهاجم نادي الزمالك المصري، من مواليد القدس عام 1998.

بدأ مسيرته الكروية في مركز المهاجم مع نادي هلال القدس حتى عام 2019، قبل أن يخوض تجارب احترافية في الكويت والبرتغال وبلجيكا واسكتلندا، ليستقر هذا العام مع نادي الزمالك.

فاز بلقب هداف الدوري الكويتي لموسم 2020/2021 مع النادي العربي، وحقق معه أيضاً لقب بطولة الدوري في الموسم نفسه.

محمد دحام - الكويت

سجل محمد دحام (25 عاماً) هدفي المنتخب الكويتي في البطولة خلال المباراة الافتتاحية أمام موريتانيا.

يلعب حالياً مع نادي الكويت، ولعب سابقاً مع نادي النصر الكويتي.

برز أداؤه في تصفيات كأس العالم 2026، وسبق أن نال جائزة أفضل لاعب في الدوري الكويتي لموسم 2022–2023 بعد تسجيله 18 هدفاً.

عمر خربين - سوريا

برز اسم المهاجم السوري عمر خربين بعدما سجل هدفي منتخب بلاده في البطولة، الأول خلال المباراة التي فازت فيها سوريا على تونس، والثاني في لقاء انتهى بالتعادل مع قطر، ليحصّل المنتخب السوري أربع نقاط دون خسارة حتى الآن.

وسجل خربين هدفاً من خارج منطقة الجزاء أمام قطر، منح منتخب بلاده التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة.

لم تدرج الفيفا عمر من بين اللاعبين التي نصحت بمتابعتهم ولكن أداء عمر وهدفه الثاني ضد قطر في الوقت القاتل، لفتا النظر إلى اسمه.

ومع اقتراب مرحلة المجموعات من نهايتها، قد تبرز أسماء جديدة تلعب دوراً في حسم المباريات أو في تأهل فريقها لمرحلة الربع النهائي.