واشنطن (الولايات المتحدة) : سيلتقي أورلاندو ماجيك مع نيويورك نيكس في نصف نهائي كأس الدوري الأميركي لمحترفي كرة السلة (أن بي ايه كاب) السبت في لاس فيغاس، بعد تحقيقهما انتصارين لافتين الثلاثاء.

وتغلب أورلاندو على ضيفه ميامي هيت 117 108 ونيكس على مضيفه تورونتو رابتورز 117 101.

وتألق ديزموند باين في صفوف ماجيك مسجلا 37 نقطة، بينها ست رميات ثلاثية من أصل تسع محاولات.

وأضاف جايلن ساغز 20 نقطة لماجيك، الذي رغم غياب هدافه الأول الألماني فرانتس فاغنر بسبب إصابة في الكاحل، حقق فوزه الحادي عشر في آخر 15 مباراة وحافظ على سجله المثالي في البطولة (5 0).

وقال باين: "نحن بحاجة لهذه التجارب، نحتاج أن نلعب مباريات ذات أهمية. نحن فريق شاب نحاول تحقيق شيء مثل سلسلة انتصارات، لذا نحتاج هذه اللحظات".

أما لدى نيويورك، فقد تألق موزعه جايلن برونسون بتسجيله 35 نقطة، منها 20 في الربع الأول، ليقود نيكس للفوز على مضيفه تورونتو في ربع النهائي الآخر.