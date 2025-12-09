لندن : أُدرج المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس ضمن تشكيلة أرسنال الإنكليزي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مع اقتراب تعافيه التام من الإصابة بعد غياب لفترة طويلة.

ولم يشارك جيزوس مع أرسنال منذ كانون الثاني/يناير الماضي نتيجة تعرضه لإصابة في الركبة خلال مباراة في كأس إنكلترا أمام مانشستر يونايتد.

وعاد اللاعب البالغ 28 عاما إلى التدريبات وكان ضمن البدلاء غير المستخدمين في مباراتي الفريق الأخيرتين أمام تشلسي وبرنتفورد.

ومع تعرض الجناح الشاب ماكس دومان لإصابة في الكاحل خلال مباراة لفريق تحت 21 عاما نهاية الأسبوع الماضي، تم إدراج جيزوس في قائمة دوري الأبطال قبل مواجهة كلوب بروج البلجيكي الأربعاء.

وجاء في بيان على موقع أرسنال "حلّ غابريال جيزوس مكان ماكس دومان في قائمتنا الأوروبية +أيه+ (الأولى) بمفعول فوري، وبالتالي، أصبح غابي مؤهلا للمشاركة في مباراتنا أمام كلوب بروج في بلجيكا مساء الأربعاء".

وتُعد عودة جيزوس دفعة قوية للمدرب الإسباني ميكل أرتيتا، بعدما أجبرته إصابتي السويدي فيكتور يوكيريس والألماني كاي هافيرتس على اشراك مواطنه لاعب الوسط ميكل ميرينو كمهاجم صريح.

ويتصدر أرسنال الدوري الممتاز رغم خسارته القاتلة أمام أستون فيلا نهاية الأسبوع الماضي، كما يتصدر المجموعة الموحدة لدوري الأبطال بعد خمسة انتصارات متتالية في المسابقة، ضامنا أقله خوض الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي.