ميلانو (إيطاليا) : رغم المحن التي يمر بها في الملعب وخارج، أظهر ليفربول الإنكليزي تماسكا وخطف فوزا قاتلا على مضيفه إنتر الإيطالي وصيف البطل 1 0 من ركلة جزاء نفذها المجري دومينيك سوبوسلاي الثلاثاء في الجولة السادسة من دور المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وبدت الفرصة متاحة أمام إنتر كي يحقق النقاط الثلاث في ظل ما يمر به ليفربول ليس على صعيد النتائج وحسب، بل في غرفة الملابس أيضا وسط التوتر الذي كشف عنه هدافه المصري محمد صلاح مع مدربه الهولندي أرنه سلوت الذي خاض مواجهة "سان سيرو" بعد تعادلين تواليا في الدوري الممتاز وقبلها السقوط المذل على ملعب "أنفيلد" أمام أيندهوفن الهولندي 1 4 في الجولة الخامسة.

وسافر ليفربول إلى ميلانو من دون صلاح كإجراء تأديبي، تزامنا مع الحديث عن رغبة بضمه إلى الدوري السعودي في كانون الثاني/يناير.

وبعدما بدأ مشواره في دوري الأبطال بأربعة انتصارات متتالية، سقط إنتر في الجولة السابقة أمام مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني 1 2 وتراجع إلى المركز الرابع، بفارق ثلاث نقاط عن أرسنال الإنكليزي المتصدر.

انتفض بعدها وفاز بمبارياته الثلاث التالية في الدوري والكأس، لكنه فشل الثلاثاء في مواصلة هذه السلسلة وتحقيق ثأره بعدما خرج على يد ليفربول من ثمن نهائي المسابقة موسم 2021 2022 حين سقط ذهابا على أرضه 0 2 قبل أن يفوز إيابا 1 0.

ورغم الوضع المعنوي والفني، نجح ليفربول في تكرار سيناريو زيارتيه الأخيرتين إلى "سان سيرو" حيث فاز أيضا في إياب ثمن نهائي نسخة 2007 2008 بنتيجة 1 0 بعدما خرج منتصرا من لقاء الذهاب أيضا 2 0.

وخلافا للتوقعات، كان ليفربول الطرف الأفضل في الشوط الأول الذي خسر خلاله إنتر جهود نجم وسطه التركي هاكان تشالهانأوغلو (11) ثم مدافعه فرانتشيسكو أتشيربي (31) بسبب الإصابة. واعتقد ليفربول أنه كوفئ على جهوده بافتتاحه التسجيل برأسية للفرنسي إبراهيما كوناتيه إثر ركلة ركنية، لكن بعد مراجعة مطولة للقطة عبر "في أيه آر"، ألغي الهدف بداعي لمسة يد على الفرنسي الآخر أوغو إيكيتيكيه (32).

وكاد إنتر أن يرد بهدف من ركلة حرة رائعة لنيكولو باريلا لكن الكرة مرت قريبة جدا من القائم الأيمن (39)، ليبقى التعادل سيّد الموقف حتى في الشوط الثاني رغم الفرص المتبادلة من الفريقين، لاسيّما لإنتر، وذلك حتى الدقيقة 88 حين انتزع ليفربول النقاط الثلاث من ركلة جزاء انتزعها البديل الألماني فلوريان فيرتس من أليساندرو باستوني ونفذها سوبوسلاي بنجاح.