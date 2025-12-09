ميونيخ (ألمانيا) : اقترب بايرن ميونيخ الألماني من حسم تأهله المباشر إلى ثمن النهائي بتحويل تخلفه أمام ضيفه سبورتينغ البرتغالي إلى فوز خامس بنتيجة 3 1 الثلاثاء في الجولة السادسة من المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفي أول مواجهة بين الفريقين منذ ثمن نهائي موسم 2008 2009 حين فاز العملاق البافاري 5 0 ذهابا و7 1 إيابا، خرج بايرن منتصرا مجددا ورفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن أرسنال الإنكليزي المتصدر الذي يلعب الأربعاء.

وبعد خسارته الأولى التي جاءت على يد أرسنال بالذات 1 3 في الجولة السابقة، بدا بايرن مرشحا لانتصاره الخامس، في ظل المعنويات المرتفعة للاعبي المدرب البلجيكي فنسان كومباني بعد الفوز بالمباريات المحلية الثلاث التالية، آخرها بنتيجة ساحقة على شتوتغارت خارج الديار 5 0 في الـ "بوندسليغا".

ورغم الاستحواذ والتسديدات باتجاه المرمى التي وصلت إلى تسع في نصف الساعة الأول، منها اثنتان بين الخشبات الثلاث، عجز بايرن عن الوصول إلى شباك ضيفه الذي أفلت من هدف في الدقيقة 38 بعدما ارتدت تسديدة بعيدة للإنكليزي هاري كاين من القائم الأيمن.

ودخل الفريقان استراحة الشوطين والتعادل السلبي سيّد الموقف، ثم بدأ النادي البافاري الثاني بصدمة التخلف بالنيران الصديقة بعدما حول يوزوا كيميش الكرة بالخطأ في شباك حارسه مانويل نوير عقب عرضية من الإسباني إيفان فريسنيدا (54).

لكن سيرج غنابري أدرك التعادل في الدقيقة 65 حين وصلته الكرة وحيدا عند القائم البعيد إثر ركلة ركنية من الجهة اليمنى، ثم سرعان ما تقدم فريق كومباني بهدف جميل لابن الـ17 ربيعا لينارت كارل الذي رفع رصيده إلى ثلاثة أهداف بعدما وصلته الكرة من النمسوي كونراد لايمر، فسيطر عليها بحنكة ثم أطلقها في شباك الحارس روي سيلفا الذي يتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية بعدما لمس الكرة بيديه من دون أن يتمكن من صدها (69).

ومن عرضية لكيميش وتمريرة رأسية من غنابري، ضمن جوناثان تاه النقاط الثلاث لبايرن بتسجيله الهدف الثالث (77).