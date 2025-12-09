برشلونة : قلب برشلونة الإسباني الطاولة على ضيفه أينتراخت فرانكفورت الألماني وعوض تأخره بهدف بفضل ثنائية من مدافعه الفرنسي جول كونديه، محققا فوزا ثمينا 2 1 الثلاثاء في الجولة السادسة من منافسات المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وتأخر برشلونة باكرا بهدف أنسغار كناوف (21)، قبل أن ينتفض عملاق كاتالونيا ويسجل هدفين صاعقين في غضون 4 دقائق من رأسيتين للمدافع كونديه في الدقيقتين 50 و53 تواليا.

ورفع برشلونة الذي عاد إلى سكة الانتصارات عقب خسارته أمام تشلسي الانكليزي 0 3 في الجولة الماضية، رصيده إلى 10 نقاط متقدما للمركز الرابع عشر بفارق نقطتين عن الثمانية الأوائل الذي يتأهلون مباشرة إلى ثمن النهائي، فيما تضاءلت حظوظ فرانكفورت في احتلال مركز متقدم يوصله على الاقل الى الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي بعدما تجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الثلاثين.

كما فك برشلونة عقدته أمام أينتراخت فرانكفورت حيث لم يسبق أن فاز عليه في مواجهتين سابقتين، وتحديدا في نصف نهائي مسابقة "يوروبا ليغ" موسم 2021 2022 (1 1 خارج أرضه وخسارة 2 3 في عقر داره).

وتفاوتت نتائج عملاق كاتالونيا منذ بداية المسابقة القارية الام ففاز على نيوكاسل الإنكليزي 2 1 وسقط أمام باريس سان جرمان الفرنسي حامل اللقب 1 2، وتغلب على أولمبياكوس اليوناني 6 1 وتعادل مع بروج البلجيكي 3 3 قبل أن يتعرض لهزيمته الثانية أمام تشلسي.

وتحضر برشلونة بأفضل طريقة ممكنة لاستحقاقه القاري بعدما حقق فوزه الثالث تواليا في الدوري وجاء أمام ريال بيتيس 5 3، في حين تعرض فرانكفورت لهزيمة قاسية على أرض لايبزيغ 0 6 في "بوندسليغا".

وغاب عن صفوف برشلونة غافي وداني أولمو للاصابة، فيما جلس فيران توريس صاحب ثلاثية أمام بيتيس على مقاعد البدلاء، ولعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي أساسيا إلى جانب لامين جمال والقائد البرازيلي رافينيا.

وتخلف برشلونة مع نهاية الشوط الاول بعد هجمة مرتدة كسرت مصيدة التسلل وكرة في العمق من ناثانييل بروان وضعت كناوف أمام الحارس جوان غارسيا ليسدد بقدمه اليسرى في المرمى (21).

مع بداية الشوط الثاني، كاد الفريق الضيف أن يضيف الثاني بعدما استفاد الجزائري فارس شايبي من خطأ من كونديه على بُعد 25 مترا لينتزع منه الكرة ويسددها من حافة منطقة الجزاء تصدى لها الحارس (47).

ولم يتأخر برشلونة في الرد بطريقة خاطفة في غضون 4 دقائق عبر كونديه الذي عوض خطأه برأسيتين ناجحتين، الاولى بعد تمريرة رائعة من الانكليزي ماركس راشفورد (50) والثانية بعد عرضية من جمال (53).

وحلّ توريس في الدقيقة 66 بدلا من هداف دورتموند وبايرن السابق ليفاندوفسكي الذي فشل في زيادة غلته أمام فرانكفورت، فتجمد عداده عند 15 هدفا في 16 مباراة خاضها اساسيا، منها ثلاثيتان، أمام النادي الالماني.