لاس فيغاس (الولايات المتحدة) : أنهى نيويورك نيكس انتظارا دام 52 عاما للعودة إلى منصات التتويج، وأحرز لقب كأس الدوري الأميركي لمحترفي كرة السلة (أن بي ايه كاب)، بفوزه في النهائي على سان أنتونيو سبيرز 124 113، الثلاثاء في لاس فيغاس.

وسجّل البريطاني أو جي أنونوبي 28 نقطة، بينها خمس رميات ثلاثية، فيما أضاف صانع الألعاب جايلن برونسون 25 نقطة، ليحقق نيكس أول لقب له منذ نهائي الدوري عام 1973، في قاعة تي موبايل أرينا.

ودخل سان أنتونيو المباراة النهائية بمعنويات عالية بعد إقصائه أوكلاهوما سيتي، حامل اللقب وأفضل فريق راهنا في الدور نصف النهائي، بفضل تألق الموهبة الفرنسية فيكتور ويمبانياما.

لكن الأداء الجماعي الصلب لنيكس أحبط آمال سبيرز في إنهاء مشواره بالكأس، إذ حدّ من خطورة ويمبانياما الذي اكتفى بـ18 نقطة، فيما قدّم الفريق هجوما متوازنا ليحسم اللقاء في الربع الأخير بعد أن كان متأخرا بفارق 11 نقطة في أواخر الربع الثالث.

وسجّل سبعة لاعبين من نيكس أرقاما مزدوجة، حيث دعم أنونوبي وبرونسون كلا من الدومينيكاني كارل أنتوني تاونز (16 نقطة)، جوردان كلاركسون (15)، تايلر كوليك (14)، إضافة إلى 11 نقطة لكل من جوش هارت وميكال بريدجز. أما ميتشل روبرتسون فكان له دور دفاعي بارز من مقاعد البدلاء، إذ التقط 15 متابعة مع صدتين.

وقال برونسون، الذي اختير أفضل لاعب في البطولة: "أو جي أنونوبي، تايلر كوليك، جوردان كلاركسون، ميتشل روبرتسون… قدموا كل ما لديهم الليلة. من دونهم لم نكن لنفوز. تأخرنا بعشر نقاط أو أكثر، لكننا وجدنا طريقة للفوز، وهذا سيكون شعارنا من الآن فصاعدا: سنجد دائما طريقة".

وكان سبيرز في طريقه للانتصار عندما سجّل ويمبانياما (21 عاما) ثلاثية قبل نحو دقيقتين من نهاية الربع الثالث ليمنح فريقه التقدم 92 81، لكن كلاركسون وكوليك ردّا بثلاثيتين قلّصتا الفارق إلى خمس نقاط، قبل أن يضرب نيكس بقوة في الربع الأخير مسجّلا 35 نقطة مقابل 19 لمنافسه ليحسم اللقاء.

وقال مدرب نيكس مايك براون إن الفوز باللقب يبشّر بقدرة الفريق في المنافسة للتأهل إلى نهائي الدوري في موسمه الأول على رأس الجهاز الفني: "أي بطولة تشارك فيها وتكون آخر من يصمد وتعلّق لافتة في مكان أيقوني مثل ماديسون سكوير غاردن، فهذا أمر تأخذه بجدية، وجميع لاعبينا أخذوه بجدية".