لندن : ألمح مدرب أرسنال، الإسباني ميكيل أرتيتا، إلى أن المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس قد ينال أول مشاركة أساسية له منذ نحو عام، عندما يواجه فريقه كريستال بالاس، الثلاثاء، في ربع نهائي مسابقة كأس الرابطة الإنكليزية المحترفة لكرة القدم.

ويستضيف متصدر ترتيب الدوري الممتاز نظيره كريستال بالاس، بقيادة المدرب أوليفر غلاسنر، على ملعب الإمارات، سعيا لإنهاء ستة أعوام من الانتظار والتتويج بلقب محلي.

وسجّل جيزوس ثلاثية "هاتريك" خلال فوز أرسنال على بالاس في ربع النهائي الموسم الماضي، قبل أن يودّع المسابقة بخسارته أمام نيوكاسل في نصف النهائي.

وغاب الدولي البرازيلي عن الملاعب لمدة 11 شهرا، إثر تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى.

وبعد مشاركته كبديل في ثلاث مباريات، قد يمنح أرتيتا مهاجمه فرصة العودة إلى التشكيلة الأساسية، في ظل سعيه لإجراء مداورة على التشكيلة التي تخوض ست مباريات خلال 20 يوما.

وسيواجه الفائز من هذه المباراة فريق تشلسي في الدور نصف النهائي.

وأكد أرتيتا أن مهاجم مانشستر سيتي السابق (28 عاما) بات جاهزا للبدء أساسيا، قائلا "يمكنكم ملاحظة ذلك الآن، ليس فقط في المباريات بل يوميا في التدريبات، مدى رغبته في اللعب. إنه يستحق فرصة قريبا".

وأضاف "لقد كانت رحلة صعبة للغاية. عندما انضم إلينا رفع مستوى الثقة والطاقة داخل الفريق وقدم شيئا مختلفا تماما، وكان ذلك مثيرا للإعجاب".

وتابع "لكن الإصابات القاسية منعته من تحقيق الاستمرارية التي نحتاجها من لاعب مهم للغاية".