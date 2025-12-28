واشنطن (الولايات المتحدة) : سجّل النجم اليوناني لميلووكي باكس، يانيس أنتيتوكونمبو، عودة مظفرة السبت بعد غياب استمر ثماني مباريات بسبب الإصابة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، في حين انتهت سلسلة انتصارات سان أنتونيو سبيرز عند ثمانية بخسارته أمام يوتا جاز.

وأحرز أنتيتوكونمبو 29 نقطة وثماني متابعات في 25 دقيقة، قاد بها باكس إلى الفوز 112 103 على شيكاغو بولز، منهيا بذلك سلسلة انتصارات الأخير التي بلغت خمسة.

وترجم اليوناني البالغ 31 عاما والحائز على جائزة أفضل لاعب في الدوري مرتين، بنجاح 10 تسديدات من أصل 15، إضافة إلى ثماني رميات حرة من أصل 10، مانحا فريقه الفوز الـ13 مقابل 19 خسارة.

وكان أنتيتوكونمبو قد تعرّض لإصابة في ربلة الساق اليمنى في وقت سابق من هذا الشهر، غاب على إثرها عن ثماني مباريات سجّل خلالها باكس فوزين مقابل ست هزائم.

وأضاف البديل بوبي بورتيس 17 نقطة و10 متابعات للفريق الفائز، فيما كان كوبي وايت والمونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش الأفضل من جانب شيكاغو (15 فوزا مقابل 16 خسارة) بـ16 نقطة لكل منهما.

وقال مدرب باكس، دوك ريفرز الذي قيّد دقائق مشاركة نجمه العملاق في الملعب "لقد عاد للتوّ لأول مباراة له. إنه سعيد بالعودة إلى أرض الملعب".

وأضاف "لم نُرد تحميله عبئا كبيرا بالكرة. أعتقد أن الأمر سار بشكل جيد جدا من حيث عدد الدقائق... كان فوزا مهما لنا".

وأشار ريفرز إلى أن عودة أنتيتوكونمبو رفعت ثقة زملائه في الفريق بأنفسهم "عندما يؤدي الفريق بشكل جيد ويكون (يانيس) على أرض الملعب، تشعر أنك ستسجّل أو ستحصل على تسديدة جيدة. أما عندما لا يكون موجودا، قد تمر بفترات من التراجع في التسجيل".

يوتا يُسقط سان أنتونيو

وفي سان أنتونيو، خسر سبيرز 114 127 أمام يوتا جاز رغم تسجيل الفرنسي فيكتور ويمبانياما 32 نقطة وسبع متابعات في مواجهة شهدت عودته إلى التشكيلة الأساسية، بعدما كان قد شارك بديلا في المباريات السبع الأخيرة بسبب إصابة في ربلة الساق اليسرى.

أحرز النجم الفنلندي لاوري ماركانن 29 نقطة للفائز، مترجما بنجاح 11 تسديدة من أصل 16 محاولة، منها خمس تسديدات من أصل ست من خارج القوس، وأضاف زميله كيونتي جورج 28 نقطة.

وتفوّق جاز على سبيرز 11 2 في الدقائق الثلاث الأخيرة لانتزاع الانتصار، حيث سجّل ماركانن سبع نقاط وجورج أربع نقاط في الدقائق الأخيرة.

وتكبّد سان أنتونيو خسارته الثامنة مقابل 23 فوزا، بينما بات في رصيد يوتا 12 فوزا مقابل 19 خسارة.

في المقابل، حقق نيويورك نيكس فوزه الرابع تواليا بتخطيه أتلانتا هوكس 128 125، بفضل تألق الدومينيكاني كارل أنتوني تاونز بتسجيله 36 نقطة و16 متابعة، فيما أضاف زميله جايلن برونسون 34 نقطة.

وسجّل البريطاني أو جي أنونوبي أربع رميات حرة في آخر 30 ثانية كآخر نقاط المباراة، في حين أضاع اللاعب الكندي لأتلانتا نيكيل ألكسندر ووكر رمية ثلاثية أخيرة.

وحقق نيكس (22 فوزا مقابل تسع هزائم) 13 فوزا في آخر 16 مباراة، بينما تلقى هوكس خسارته السادسة تواليا.

فوز ساحق للروكتس والنتس

وقاد كيفن دورانت بتسجيله 30 نقطة، فريقه هيوستن روكتس للفوز على ضيفه كليفلاند كافالييرز 117 100، في مواجهة جمعت بين اثنين من أبرز المرشحين للتتويج باللقب، فيما كان البديل جايلون تايسون الأبرز في صفوف الخاسر برصيد 23 نقطة و14 متابعة.

وسجّل البديل كام توماس 30 نقطة قاد من خلالها بروكلين نتس للفوز على مضيفه مينيسوتا تمبروولفز 123 107، في حين أحرز أنتوني إدواردز 28 نقطة للخاسر.

وقاد الثلاثي، الكندي أندرو ويغينز (28 نقطة) والبديل المكسيكي خايمي خاكيس (28 نقطة) والجامايكي نورمان باول (23 نقطة)، فريقهم ميامي هيت للفوز على الضيف إنديانا بيسرز 142 116، فيما أحرز الكاميروني باسكال سياكام 33 نقطة للخاسر.

وفي أورلاندو، حقق أنتوني بلاك أعلى رصيد في مسيرته بـ38 نقطة، وأضاف زميله ديزموند باين 24 نقطة في فوز أورلاندو ماجيك على دنفر ناغتس 127 126.

وحقق النجم الصربي نيكولا يوكيتش "تريبل دابل" بتسجيله 34 نقطة و21 متابعة و12 تمريرة حاسمة، ومنحت رميتان حرتان له التقدم لدنفر 126 125 قبل 11.9 ثانية من نهاية المباراة.

لكن باين ردّ برميتين حرتين أيضا قبل النهاية بـ6.9 ثواني مانحا أورلاندو التقدم، بينما أهدر الكندي جمال موراي تسديدة أخيرة عند صافرة النهاية.

وسجّل ديفين بوكر 20 نقطة وزميله ديلون بروكس 18 لقيادة فينيكس صنز للفوز 123 114 على مضيفه نيو أورليانز بيليكانز.