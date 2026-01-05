العلا (السعودية) : تصدر القطري ناصر العطية، حامل اللقب خمس مرات، ترتيب فئة السيارات في رالي دكار الصحراوي، الاثنين بعد المرحلة الثانية في العلا في السعودية.

وفاز الأميركي سيث كينتيرو بالمرحلة متقدّما على الجنوب إفريقي هنك لاتيغان الذي حقق ثنائية لفريق تويوتا غازو ريسينغ، وحامل اللقب السعودي يزيد الراجحي (أوفردرايف).

بعد مسافة بلغت 504 كلم من السباق (400 كلم مراحل خاصة) بين ينبع والعلا، انتزع كينتيرو فوزه الثالث بإحدى مراحل الرالي، متقدمًا بفارق دقيقة و42 ثانية عن لاتيغان، ودقيقة و56 ثانية عن الراجحي.

وأنهى العطية (داسيا) المرحلة في المركز الثامن بفارق 6:31 دقائق، لكن الفائز بلقب 2023 تصدّر الترتيب العام بفارق سبع ثوانٍ فقط عن كينتيرو، ودقيقة و09 ثوانٍ عن البلجيكي غيوم دو ميفيوس، الفائز في اليوم السابق بالمرحلة الأولى على متن ميني.

وقال العطية "كان يوما جدا. أنا سعيد لعدم القيادة بجنون وعدم التعرض لأي انثقاب. هذا ما يتعين علينا القيام في اليومين المقبلين، ثم نجد إيقاعنا. أنا سعيد".

تابع "مفتاح رالي دكار هو غدا لأن الملاحة صعبة وهذه المنطقة ليست سهلة".

وتقام المرحلة الثالثة الثلاثاء لمسافة 422 كلم خاصة، انطلاقًا من العلا والعودة إليها.

أما الفرنسي سيباستيان لوب (داسيا)، الذي لا يزال يبحث عن لقبه الأول في مشاركته العاشرة، فأنهى المرحلة في المركز السابع بفارق 6 دقائق و07 ثوانٍ عن الفائز، ويحتل المركز الخامس في الترتيب العام بفارق يقارب دقيقتين عن العطية.

بدوره، يحتل الراجحي المركز 23 في الترتيب العام بعد أن تلقى عقوبة زمنية بلغت 16 دقيقة الأحد، بسبب تجاوزه السرعة وعدم المرور بنقطة إلزامية.

وفي الدراجات النارية، انتزع حامل اللقب الأسترالي دانيال ساندرز صدارة الترتيب العام بعد فوزه بالمرحلة الثانية.

وقطع ساندرز (31 عاما) مسافة المرحلة في زمن قدره 4 ساعات و13 دقيقة و37 ثانية، متقدمًا بفارق دقيقة و35 ثانية عن زميله في فريق "كيه تي إم" الإسباني إدغار كانيت، الذي فقد بعض الوقت بسبب سقوطين طفيفين.

وأكمل الأميركي ريكي برابيك، الفائز بلقب 2024، منصة التتويج لصالح فريق هوندا.

وبهذا الفوز العاشر له في أصعب التحديات الصحراوية، تصدّر ساندرز ترتيب الدراجات بفارق نصف دقيقة عن كانيت، الفائز بالمرحلة التمهيدية والمرحلة الأولى، فيما يحتل برابيك المركز الثالث بفارق دقيقتين و18 ثانية.

وقال ساندرز الذي يشارك في دكار منذ 2021 "كانت الملاحة صعبة جدًا في بعض الأماكن، لكننا أصلحنا بعض الأخطاء بسرعة ولم نفقد الكثير من الوقت".

وأضاف المتسابق المعروف بلقب "تشاكي" والذي يمارس تربية النحل كهواية "لحقت بإدغار بعد نحو مئة كيلومتر. كان من الصعب جدًا اللحاق به وتجاوزه في البداية. بعد ذلك، واجهنا بعض الأمور المعقدة، فجلس خلفي يراقب ويتابع ويتعلم".

أما كانيت، البالغ 20 عامًا، فأعرب عن ارتياحه لإكمال مرحلة مليئة بالأحداث دون إصابات، وقال: "حسنًا، انتهت المرحلة. الحقيقة أنها كانت طويلة، 400 كلم وأنا أفتح المسار لأول مرة. تعرضت لبعض السقوطات، كما ترون، لكن هذه الأمور تحدث. هناك بعض الصخور التي لا تراها عندما تركز على كتاب الطريق".

ترتيب الخمسة الأوائل في فئة السيارات:

1 القطري ناصر العطية (داسيا) 7:12:16 ساعات

2 الأميركي سيث كينتيرو (تويوتا) بفارق 7 ثوان

3 البلجيكي غيوم دي ميفيوس (ميني) بفارق 1:09 دقيقة

4 الجنوب إفريقي هنك لاتيغان (تويوتا) بفارق 1:28 دقيقة

5 الفرنسي سيباستيان لوب (داسيا) بفارق 1:57 دقيقة

ترتيب الخمسة الأوائل في فئة الدراجات النارية:

1 الأسترالي دانيال ساندرز (ريد بول كيه تي أم) 7:42:24 ساعات

2 الإسباني إدغار كانيت (ريد بول كيه تيم أم) بفارق 30 ثانية

3 الأميركي ريكي برابيك (هوندا) بفارق 2:18 دقيقتين

4 الإسباني توشا شارينا (هوندا) بفارق 4:41 د