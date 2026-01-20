براغ : أكدّ الألماني هانزي فليك، مدرب برشلونة الإسباني، الثلاثاء رحيل مواطنه الحارس مارك أندريه تير شتيغن إلى جيرونا على سبيل الإعارة.

ويأتي ذلك بعد تراجع دور الحارس الدولي ليصبح الثالث في تشكيلة الفريق الكاتالوني خلف جوان غارسيا والبولندي فويتشيخ شتشزيني. ومع اقتراب كأس العالم 2026، يسعى تير شتيغن البالغ من العمر 33 عاما للحصول على دقائق لعب أكثر لإثبات نفسه كالحارس الأول للمنتخب الألماني.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحافي المخصص لمباراة برشلونة أمام سلافيا براغ التشيكي في دوري أبطال أوروبا الأربعاء: هذا الصباح قال مارك إنه سيتجه إلى جيرونا".

وأضاف "أعتقد أن مارك حارس مرمى رائع. لقد قررنا المضي في مسار مختلف لمستقبل النادي، وأرى أن ذلك كان القرار الصحيح. لكنني أتمنى له كل التوفيق، لأنه حارس مميز بالفعل".

وتابع "ربما نراه ضمن صفوف المنتخب الألماني في كأس العالم. أنا أتمنى ذلك وأعتقد أن لديه فرصا جيدة".