ملبورن : استفاد الإيطالي يانيك سينر، المصنف ثانيا عالميا حامل اللقب في العامين الماضيين، الثلاثاء من انسحاب الفرنسي أوغو غاستون (93) لبلوغ الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب.

وبخلاف سينر، استهلت الأميركية ماديسون كيز المصنفة تاسعة حملة الدفاع عن لقبها بخطوة متعثرة حيث خسرت الأشواط الأربعة الأولى قبل أن تنتفض وتفوز على الأوكرانية أولكساندرا أولينيكوفا 7 6 (8 6) و6 1 على ملعب رود ليفر أرينا.

وتقدم الإيطالي البالغ 24 عاما بنتيجة 6 2 و6 1 قبل أن يقرر غاستون الانسحاب. سقط الفرنسي على الارض في المجموعة الاولى وهو يحاول صد كرة لسينر، واستدعى لاحقا معالجا أعطاه دواء، على الرغم من أن الطبيعة الدقيقة لإصابته لم تكن واضحة على الفور.

قال سينر "لاحظتُ أنه لم يكن يُرسل بسرعة. ليست هذه الطريقة المُثلى للفوز بالمباراة، لكنه لاعب موهوب للغاية".

وأضاف "كنت أعلم منذ البداية أن عليّ تقديم أداء رفيع المستوى، وكنتُ أسعى لأكون هجوميا قدر الإمكان، وهو ما فعلته".

وتابع "أنا سعيد جدا بالعودة إلى هنا، هو مكان مميز جدا بالنسبة لي".

وفي أول مباراة رسمية له هذا الموسم، استغرق المتوّج بأربع بطولات كبرى بعض الوقت لاستعادة إيقاعه، حيث أنقذ ثلاث فرص لكسر إرساله في الشوط الأول.

وبمجرد أن تمكن من كسر إرسال غاستون في الشوط السادس المتقارب، سيطر سينر على المباراة، ففاز بالأشواط السبعة التالية.

وبعد لحظات من فوزه بالشوط الوحيد في المجموعة الثانية التي حسمها بسهولة، أشار الفرنسي لمنافسه بالانسحاب بعد أكثر من ساعة بقليل من اللعب.

ومنذ انسحابه من الدور الثالث في دورة شنغهاي لماسترز 1000 نقطة مطلع تشرين الأول/أكتوبر، لم يذق سينر طعم الخسارة، محققا انتصاره السادس عشر تواليا الثلاثاء، لينضم في الدور الثاني إلى الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف أول، والألماني ألكسندر زفيريف الثالث، والصربي نوفاك ديوكوفيتش الرابع.

وفرض الأميركي بن شيلتون الذي وصل إلى نصف النهائي العام الماضي، حضوره بتغلبه على الفرنسي أوغو أومبير 6 3 و7 6 (7 2) و7 6 (7 5).

وسيواجه شيلتون في الدور الثاني الأسترالي داين سويني (182) المتأهل من التصفيات الفائز على المخضرم الفرنسي غايل مونفيس في عامه الاخير في الملاعب بنتيجة 6 7 (3 7) و7 5 و6 4 و7 5.

وتأهل الإيطالي لورنتسو موزيتي الخامس إلى الدور الثاني بعد انسحاب منافسه البلجيكي رافايل كولينيون في المجموعة الرابعة.

كانت النتيجة تشير إلى تقدم موسيتي بمجموعتين مقابل واحدة 4 6 و7 6 (7 3) و7 5 و3 2.

وفاز الإيطالي لورنتسو سونيغو بسهولة على الإسباني كارلوس تابيرنير 6 4 و6 0 و6 3، بخلاف التشيكي ياكوب منشيك السادس عشر الذي عانى للفوز على الإسباني بابلو كارينيو بوستا 7 5 و4 6 و2 6 و7 6 (7 1) و6 3.

"في البداية شعرت وكأنني ألعب بخجل"

لدى السيدات، بدت كيز متوترة للغاية لكنها استعادت رباطة جأشها لتخرج فائزة، بعدما كانت فاجأت البيلاروسية أرينا سابالينكا قبل 12 شهرا في مباراة ملحمية من ثلاث مجموعات لتحقق باكورة ألقابها الكبرى في سن الـ 29 عاما.

فشلت في مواصلة نجاحاتها في العام الماضي، فلم تتمكن من اضافة أي لقب جديد إلى سجلها.

بدأت كيز (30 عاما) الموسم الحالي بالخروج من الدور ربع النهائي في بريزبين وأديلايد، وأقرّت قبل بطولة أستراليا أنها كانت متوترة بصفتها حاملة اللقب.

قالت "أعتقد أنني في البداية شعرت وكأنني ألعب بخجل بعض الشيء ولم أكن أثق في حدسي الأول".

وأضافت "كنتُ أتردد باستمرار بشأن ما أريد فعله".

وتابعت "هذا الأمر أبطأ حركتي بشكل ملحوظ. كنتُ أعتمد على ردود الفعل بدلا من وضع خطة مُسبقة".

ورغم البداية المتعثرة، صرّحت كيز بأنها تشعر بالفخر لعودتها بصفتها حاملة اللقب.

وتغلبت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا الخامسة على السلوفينية كايا يوفان (100) بنتيجة 6 4 و6 3 في 72 دقيقة، وستواجه الفرنسية فارفارا غراشيفا (المصنفة 77)، وهي روسية الأصل مثل ريباكينا، في الدور الثاني.

وفازت المتألقة السويسرية بيليندا بنشيتش على الانكليزية كاتي بولتر 6 0 و7 5 موجهة بذلك إنذارا شديد اللهجة بعدما عادت إلى قائمة أفضل عشر لاعبات للمرة الأولى منذ ولادة طفلتها.